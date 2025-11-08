https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/kastamonuda-anne-ve-5-yasindaki-oglu-6-gundur-kayip-arama-calismalari-suruyor-1100833446.html
Kastamonu’da anne ve 5 yaşındaki oğlu 6 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor
Kastamonu’da anne ve 5 yaşındaki oğlu 6 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T12:32+0300
2025-11-08T12:32+0300
2025-11-08T12:32+0300
türki̇ye
pazar
afad
umke
emniyet müdürlüğü
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100795346_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_0a1f625b92b41ffa8d51220e860f3393.jpg
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi 2 Kasım’dan bu yana endişeli bir bekleyiş içinde. İlçede yaşayan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, Pazar günü evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.Yakınlarının ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.AFAD ekiplerinden termal drone ile aramaArama çalışmaları, bölgenin engebeli ve ormanlık yapısı nedeniyle hem karadan hem havadan sürdürülüyor. AFAD ekipleri, gece saatlerinde termal drone desteğiyle havadan tarama yaparken, arama kurtarma köpekleri de karada iz sürüyor.Ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri ile çevresindeki 19 köyde arama faaliyetlerini sürdürüyor.Umutlu bekleyiş devam ediyorKayıp anne ve oğlunun en son görüldükleri güzergah üzerinde yapılan aramalar genişletilirken, ekipler yaklaşık 6 gündür kesintisiz şekilde çalışıyor. Bölgede dereler, ormanlık alanlar ve patika yollar titizlikle taranıyor.Yetkililer, vatandaşlardan arama çalışmalarını etkileyecek bölgelerde toplanmamaları ve güvenlik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulundu.Bölge güvenlik kordonuna alındıJandarma ekipleri, olası iz ve emarelerin korunması amacıyla arama yapılan bölgelerde güvenlik kordonu oluşturdu. UMKE ve sağlık ekipleri de olası bir bulguya karşı bölgede hazır bekletiliyor.Arama çalışmalarının hava koşulları elverdiği sürece gece-gündüz devam edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/komsusunun-balkonuna-hali-silkeleyen-saniga-3-ay-hapis-cezasi-verildi-1100833111.html
türki̇ye
pazar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100795346_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_65348af7d5742470c3f260f2dae2a71e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pazar, afad, umke, emniyet müdürlüğü, türkiye, haberler
pazar, afad, umke, emniyet müdürlüğü, türkiye, haberler
Kastamonu’da anne ve 5 yaşındaki oğlu 6 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, termal drone ve arama köpekleriyle geniş bölgede arama yapıyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi 2 Kasım’dan bu yana endişeli bir bekleyiş içinde. İlçede yaşayan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, Pazar günü evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Yakınlarının ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri
bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.
AFAD ekiplerinden termal drone ile arama
Arama çalışmaları, bölgenin engebeli ve ormanlık yapısı nedeniyle hem karadan hem havadan sürdürülüyor. AFAD ekipleri, gece saatlerinde termal drone desteğiyle havadan tarama yaparken, arama kurtarma köpekleri de karada iz sürüyor.
Ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri ile çevresindeki 19 köyde arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Umutlu bekleyiş devam ediyor
Kayıp anne ve oğlunun en son görüldükleri güzergah üzerinde yapılan aramalar genişletilirken, ekipler yaklaşık 6 gündür kesintisiz şekilde çalışıyor. Bölgede dereler, ormanlık alanlar ve patika yollar titizlikle taranıyor.
Yetkililer, vatandaşlardan arama çalışmalarını etkileyecek bölgelerde toplanmamaları ve güvenlik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulundu.
Bölge güvenlik kordonuna alındı
Jandarma ekipleri, olası iz ve emarelerin korunması amacıyla arama yapılan bölgelerde güvenlik kordonu oluşturdu. UMKE ve sağlık ekipleri de olası bir bulguya karşı bölgede hazır bekletiliyor.
Arama çalışmalarının hava koşulları elverdiği sürece gece-gündüz devam edeceği bildirildi.