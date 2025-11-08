https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/kastamonuda-anne-ve-5-yasindaki-oglu-6-gundur-kayip-arama-calismalari-suruyor-1100833446.html

Kastamonu’da anne ve 5 yaşındaki oğlu 6 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için... 08.11.2025, Sputnik Türkiye

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi 2 Kasım’dan bu yana endişeli bir bekleyiş içinde. İlçede yaşayan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, Pazar günü evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.Yakınlarının ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.AFAD ekiplerinden termal drone ile aramaArama çalışmaları, bölgenin engebeli ve ormanlık yapısı nedeniyle hem karadan hem havadan sürdürülüyor. AFAD ekipleri, gece saatlerinde termal drone desteğiyle havadan tarama yaparken, arama kurtarma köpekleri de karada iz sürüyor.Ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri ile çevresindeki 19 köyde arama faaliyetlerini sürdürüyor.Umutlu bekleyiş devam ediyorKayıp anne ve oğlunun en son görüldükleri güzergah üzerinde yapılan aramalar genişletilirken, ekipler yaklaşık 6 gündür kesintisiz şekilde çalışıyor. Bölgede dereler, ormanlık alanlar ve patika yollar titizlikle taranıyor.Yetkililer, vatandaşlardan arama çalışmalarını etkileyecek bölgelerde toplanmamaları ve güvenlik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulundu.Bölge güvenlik kordonuna alındıJandarma ekipleri, olası iz ve emarelerin korunması amacıyla arama yapılan bölgelerde güvenlik kordonu oluşturdu. UMKE ve sağlık ekipleri de olası bir bulguya karşı bölgede hazır bekletiliyor.Arama çalışmalarının hava koşulları elverdiği sürece gece-gündüz devam edeceği bildirildi.

