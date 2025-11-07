Yangın güvenliği denetiminde Turizm Bakanlığı ne kadar yetkili?

“Kartalkaya faciasında geçtiğimiz hafta mahkeme kararını verdi. 11 kişiyle ilgili üst sınırdan müebbet hapis cezası verildi. Ama süreç tamamlandı mı, hayır. Henüz yetkililerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Buna yeni bir boyut kazandıracak bir belge var. Dava dosyasının içinde yer alan bir bilgi. Burdur İl Özel İdaresi’ne Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilmiş bir yazı. Burdur’daki bir turizm tesisi işletme belgesi için denetim talebi isteniyor. Sonra bu denetimler bakanlık tarafından yapılıyor. Yapılan denetimde tesiste yangın merdiveni bulunmadığı ve yangın çıkışlarını gösteren işaretlerin ışıklı olmadığı tespit edilmiştir. Konunun idaremiz görev ve yetki sorumluluğunda bulunması nedeniyle bilginize rica ederiz deniyor, bir de genel müdür yardımcısının imzası var. Kartalkaya’da otelin denetim sürecinde de Turizm Bakanlığı denetler mi denetlemez mi tartışmaları yapılırken dava dosyasının içinde böyle bir belge yer alıyor”