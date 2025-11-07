Türkiye
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Yangın güvenliği denetiminde Turizm Bakanlığı ne kadar yetkili?
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Kartalkaya yangını davası avukatlarından Onur Fırat Kaynun oldu. Kaynun
Kartalkaya otel yangını faciasında mahkeme geçen hafta otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. 11 sanık ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.Yetkilerle ilgili tartışmalar sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı imzalı bir belge gündeme geldi. Gazeteci Güçlü Özgan’ın gündeme getirdiği belge, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yangın denetimi yetkisinin bulunduğunu gösterdi.Güçlü Özgan, konuyu şöyle detaylandırdı:Bu belge ne anlatıyor?Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan avukat Onur Fırat Kaynun, şunları söyledi:
Yangın güvenliği denetiminde Turizm Bakanlığı ne kadar yetkili?

Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Kartalkaya yangını davası avukatlarından Onur Fırat Kaynun oldu. Kaynun, gazeteci Özgan’ın gündeme getirdiği belgenin hukuki boyutunu değerlendirdi.
Kartalkaya otel yangını faciasında mahkeme geçen hafta otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. 11 sanık ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.
Yetkilerle ilgili tartışmalar sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı imzalı bir belge gündeme geldi. Gazeteci Güçlü Özgan’ın gündeme getirdiği belge, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yangın denetimi yetkisinin bulunduğunu gösterdi.
Güçlü Özgan, konuyu şöyle detaylandırdı:
“Kartalkaya faciasında geçtiğimiz hafta mahkeme kararını verdi. 11 kişiyle ilgili üst sınırdan müebbet hapis cezası verildi. Ama süreç tamamlandı mı, hayır. Henüz yetkililerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Buna yeni bir boyut kazandıracak bir belge var. Dava dosyasının içinde yer alan bir bilgi. Burdur İl Özel İdaresi’ne Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilmiş bir yazı. Burdur’daki bir turizm tesisi işletme belgesi için denetim talebi isteniyor. Sonra bu denetimler bakanlık tarafından yapılıyor. Yapılan denetimde tesiste yangın merdiveni bulunmadığı ve yangın çıkışlarını gösteren işaretlerin ışıklı olmadığı tespit edilmiştir. Konunun idaremiz görev ve yetki sorumluluğunda bulunması nedeniyle bilginize rica ederiz deniyor, bir de genel müdür yardımcısının imzası var. Kartalkaya’da otelin denetim sürecinde de Turizm Bakanlığı denetler mi denetlemez mi tartışmaları yapılırken dava dosyasının içinde böyle bir belge yer alıyor”

Bu belge ne anlatıyor?

Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan avukat Onur Fırat Kaynun, şunları söyledi:
“Bakan devamlı belirtiyor, 2006’daki mevzuat değişikliğinden sonra kesinlikle yangına ilişkin bir inceleme ve denetleme yapmıyoruz diyordu. Biz bu beyanın gerçeğe uygun olmadığını defalarca kez söyledik. Kendileri devamlı mevzuata topu atıp bizim yetki ve sorumluluğumuzda değil dediler. Ama bu bahsettiğimiz belgede de görülüyor ki 2023’ün aralığına kadar bu denetimler yapılmış. Yani bu belge bize bakanlığın böyle bir yetkiye sahip olduğunu gösteriyor. Eğer olmasaydı belgede yer aldığı gibi bakan yardımcısı imzalı bir yazı yazılmazdı. Bu tamamen savunmalarının gerçeğe aykırı olduğunu gösteriyor.”
