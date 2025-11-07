https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/siginak-yonetmeligi-guncellendi-1100819374.html
Sığınak yönetmeliği güncellendi: Güvenlik ve altyapı şartları yeniden belirlendi
Sığınak yönetmeliği güncellendi: Güvenlik ve altyapı şartları yeniden belirlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 ay süren teknik çalışmaların ardından Türkiye’nin Sığınak Yönetmeliği’ni güncelledi. Yeni düzenlemeyle... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 ay süren teknik çalışmaların ardından Türkiye’nin Sığınak Yönetmeliği’ni güncelledi. Yeni düzenlemeyle, afet anlarında kullanılacak sığınakların kapsamı genişletilirken, mevcut sığınaklara denetim zorunluluğu ve yeni yapılacak yapılara ilave standartlar getirildi.
Yönetmelik değişikliği ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğimizle; millet bahçeleri, metrotünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında sığınak yönetmeliğinin detaylarını aktardı.
Okan Aslan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
Yeni yönetmeliğe göre 10’dan fazla bağımsız bölüme sahip konutlarda, 50’den fazla yataklı yurt, otel ve konaklama tesislerinde, 25 yataktan fazla kapasiteli bakım evleri ve sağlık kuruluşlarında, 2000 metrekareden büyük sanayi ve üretim tesislerinde ve 1000 metrekare üzeri kamu binalarında sığınak bulundurmak zorunlu olacak. Eğitim yapılarında da yeni teknik şartlar getirildi; bina içindeki sığınakların tavan kalınlığı en az 20 santimetre, duvar kalınlığı 30 santimetre olacak ve betonarme olarak inşa edilecek. Ayrıca 5000 kişiden fazla seyirci kapasiteli stadyum ve spor tesislerinde sığınak yapma zorunluluğu getirildi.
Resmi kurumlar, sağlık ve eğitim binalarındaki sığınaklarda 24 saat kesintisiz enerji sağlayacak jeneratör, uydu telefonu altyapısı, acil durum Wi-Fi noktası, yangın söndürme cihazı, ilk yardım dolabı, batarya destekli LED aydınlatma, sabit telefon ve radyo sistemi bulundurulacak. 100 metrekare üzerindeki sığınaklarda mutfak nişi ve lavabo alanı da zorunlu hale geldi. Metro tünelleri ve otoparklar yeni projelerde sığınak olarak kullanılabilecek şekilde planlanacak, alışveriş merkezleri ve otoparkların bodrum katları 31 Aralık 2028’e kadar sığınak kullanımına uygun hale getirilecek. 15 bin metrekareden büyük millet bahçelerinde alanın en az yüzde 3’ü oranında yer altı sığınağı yapılacak, bu bölgeler kamuflajlı girişlerle donatılacak ve gerektiğinde halkın erişimine açılacak. Mevcut veya tadilat gören tüm sığınakların ruhsat kayıtları AFAD’a bildirilecek ve bu sayede afet anlarında hızlı koordinasyon sağlanacak.
TRT’nin acil durumlarda tüm sığınaklardan kesintisiz yayın yapabilmesi için özel altyapı kurması zorunlu hale getirileceğini aktaran Aslan, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Türkiye genelindeki tüm sığınaklar bir yıl içinde denetlenecek. Kullanıma hazır olmayanlar yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca yenilenecek ve mevzuata uygun hale getirilecek. Kâğıt üzerinde her şey çok güzel görünüyor, önemli olan uygulamada aynı hassasiyetin gösterilmesi. Çünkü bu düzenlemeler, olası afetlerde binlerce insanın hayatını kurtarabilir.