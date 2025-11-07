Sığınak yönetmeliği güncellendi: Güvenlik ve altyapı şartları yeniden belirlendi

Yeni yönetmeliğe göre 10’dan fazla bağımsız bölüme sahip konutlarda, 50’den fazla yataklı yurt, otel ve konaklama tesislerinde, 25 yataktan fazla kapasiteli bakım evleri ve sağlık kuruluşlarında, 2000 metrekareden büyük sanayi ve üretim tesislerinde ve 1000 metrekare üzeri kamu binalarında sığınak bulundurmak zorunlu olacak. Eğitim yapılarında da yeni teknik şartlar getirildi; bina içindeki sığınakların tavan kalınlığı en az 20 santimetre, duvar kalınlığı 30 santimetre olacak ve betonarme olarak inşa edilecek. Ayrıca 5000 kişiden fazla seyirci kapasiteli stadyum ve spor tesislerinde sığınak yapma zorunluluğu getirildi.

Resmi kurumlar, sağlık ve eğitim binalarındaki sığınaklarda 24 saat kesintisiz enerji sağlayacak jeneratör, uydu telefonu altyapısı, acil durum Wi-Fi noktası, yangın söndürme cihazı, ilk yardım dolabı, batarya destekli LED aydınlatma, sabit telefon ve radyo sistemi bulundurulacak. 100 metrekare üzerindeki sığınaklarda mutfak nişi ve lavabo alanı da zorunlu hale geldi. Metro tünelleri ve otoparklar yeni projelerde sığınak olarak kullanılabilecek şekilde planlanacak, alışveriş merkezleri ve otoparkların bodrum katları 31 Aralık 2028’e kadar sığınak kullanımına uygun hale getirilecek. 15 bin metrekareden büyük millet bahçelerinde alanın en az yüzde 3’ü oranında yer altı sığınağı yapılacak, bu bölgeler kamuflajlı girişlerle donatılacak ve gerektiğinde halkın erişimine açılacak. Mevcut veya tadilat gören tüm sığınakların ruhsat kayıtları AFAD’a bildirilecek ve bu sayede afet anlarında hızlı koordinasyon sağlanacak.