SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Sosyal devlet herkesi bir yere tıkıp orada ev yapmak değil'

“Biliyorsunuz geriye dönük enflasyon üzerinden kira artış oranı geliyor. Kasım ayı kira artış oranımız yüzde 37.15. Her yılın artışı bir önceki yılın yüksek enflasyon fiyatını taşıdığı için kiracı üzerindeki yük çok ağırlaşıyor. Kiracı ev sahibi gerilimi maalesef inanılmaz bir durumda. Bir de sosyal konut projesi çıktı. Bizim gibi bir ülkenin buna ihtiyacının olmaması gerekiyor. Biz sonradan doğma ya da bazı birliklerden ayrılma bir ülke değiliz. Biz niye sosyal konut yapıyoruz ki, sosyal hayatı geliştirelim. Bu eve gerçekten ihtiyacı olup başvurmak isteyen bir kişi 5 bin lira bulmak zorunda. eğer size normalde çıkan ev 2+1 ise ve proje yetişmezse size 1+1 de verilebilecek. 1+1’i de veremiyor diyelim, 5 bin liranızı geri verip ‘Ben yapamadım’ diyecek. Bu ülkede haberleri izliyorsanız TOKİ’den kaç ailenin mağdur olduğunu gördükten sonra bu konutları nasıl geliştireceğini hükümet vatandaşına aktarmalıdır. Bizim halihazırda bizim yapılmayan bir TOKİ problemimiz var. İhtiyaç sahibi olan biri durduk yere kuraya gireyim demez. Bir de burada durumu olmayanlar oturuyor diye parmakla gösterilecek bir yapı unsurundan bahsediyoruz. Yurt dışında olduğu gibi belli gettolarda ev verirsin ama öyle bir ev verirsin ki şehirdeki seni kıskanır, müstakil ev verirsin, yayarsın. Burada bir karmaşa çıkacak. Sosyolojik problemler olacak, parmakla gösterme olacak. Zorbalık zaten çok meşhur. Sosyal devlet herkesi bir yere tıkıp orada ev yapmak değil”