‘Mamdani, Trump ile aynı sonu paylaşabilir’

“Mamdani’nin dün seçilmesi gerçekten Amerika’da ortalığı sarstı. Fakat zaten bekleniyordu. Zohran Mamdani seçimi aslında yaz aylarında yapılan ön seçimde kazandı. Demokrat Parti içerisinde, Malum NewYork demokrat ağırlıklı bir kenttir. Evet, 2024 yılında Cumhuriyetçiler güçlenmişti, Trump tahminlerin üzerinde oy almıştı ama bir salıncak eyalet olamayacak kadar genellikle liberal demokratlara daha yakın bir kentten bahsediyoruz. Orada seçimin kaderini belirleyecek şey ön seçimde kimin kazanacağıydı ve karşımızda iki büyük figürü gördük: biri NewYork’un statükosu olarak tanımlayabileceğimiz Andrew Cuomo; onun karşısında da Zohran Mamdani. Daha genç, Uganda doğumlu, Hint kökenli, kendine Sosyalist diyen, Müslüman bir arka plana sahip ve belki de en çok konuşulmasına yol açan durumlardan birisi de İsrail karşıtı söylemleri ile tanınan bir figür olması. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda zaten Amerikan muhafazakarının tırnak içerisinde alerji kapması için her şey mevcut. Ki seçim kampanyası sırasında da kimliği üzerinden çok fazla vurulduğunu gördük. Özellikle Müslüman oluşu üzerinden 11 Eylül paylaşımları yapıldı. 11 Eylül’de hayatını kaybedenlerin yakınlarının kemiklerini sızlatmayın gibi birtakım kampanyalar devam ettirildi. Bunlar tabii NewYorklunun gözünde çok karşılık bulan propaganda yöntemleri değildi. Çünkü NewYorklunun farklı sorunları var ve bu sorunlar üzerinden siyaset üretilmesini talep ettiler. Aslında bu seçimde bunu gördük.

Normal şartlarda Demokratları soracak olursanız 2016’dan itibaren yaptıkları tek şey ‘Biz Trump değiliz. Trump’ı sevmiyorsanız bize oy verin’ gibi bir kampanya yürütmekti. Bunu Hillary Clinton’da, Joe Biden’da, Camala Harris’te gördük; eyaletler bazında bile gördük. Herkes ne kadar Trump olmadığını göstererek seçilmeye çalışıyordu. Mamdani’nim yarattığı değişiklik biraz daha politikalara odaklı bir resim çizerek kendisini sunması oldu. NewYorklunun bir numaralı sorununun kira olduğunu söyledi. NewYork kentinde kiralar gerçekten korkunç bir noktada ve birçok insan NewYork’ta çalışmasına rağmen başka bölgelerde, başka kentlerde yaşayarak ve oradan her gün gelerek işlerini çözmeye çalışıyor. Bu NewYorklunun birinci sorunu olarak gündeme geldi. Mamdani büyük oynadı ve ‘Ben bu işi çözeceğim’ dedi. Bu işi de bu kadar büyük firmalar, zengin insanlar, NewYork’un birçok yerini mesken tutmuşken ve sahipleri, ki Türkiye’de de benzer bir durum bazen olabiliyor ama orada gerçekten korkunç. Birkaç şirketin bütün blokları, mahalleleri satın aldığını düşünün. Bu noktalardaki firmalara ekstra vergiler getirerek kira meselesini biraz daha sakinleştirme gibi bir yol çiziyor kendine. Yapabilir, yapamaz ayrıdır. Ama işin sonunda NewYorklulara bir umut verdi. Çünkü Cuomo tarafı statükoyu temsil ediyor ve neredeyse hiçbir değişiklik olmayacağını garanti ediyor.“