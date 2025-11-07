Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/koca-ulke-benzin-ve-dizel-krizi-yasiyor-disisleri-bakani-sert-uyarida-bulundu-bu-tesaduf-degil-1100823559.html
Koca ülke benzin ve dizel krizi yaşıyor, Dışişleri Bakanı sert uyarıda bulundu: 'Bu tesadüf değil'
Koca ülke benzin ve dizel krizi yaşıyor, Dışişleri Bakanı sert uyarıda bulundu: 'Bu tesadüf değil'
Sputnik Türkiye
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkenin yaşadığı akaryakıt krizinin tesadüf olmadığını söyledi. Diop’a göre yakıt taşıyan kamyonların hedef alınması ve... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T15:43+0300
2025-11-07T15:43+0300
dünya
abdoulaye diop
mali
radikal
abd
radikal gruplar
petrol
benzin
elektrik kesintisi
dış güçler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088755532_0:88:2972:1760_1920x0_80_0_0_b253b4fb2a1d9c9f186b9bb014d238b0.jpg
Mali, günlerdir benzin ve dizel sıkıntısıyla mücadele ediyor. Ülkenin Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, büyükelçilerle yaptığı toplantıda krizin bilinçli bir şekilde çıkarıldığını aktardı. Diop, militan grupların yakıt taşıyan tankerleri engellediğini ve saldırıların tek başına yapılan eylemler olmadığını, arkalarında dış destek bulunduğunu öne sürdü. Hangi ülkeleri işaret ettiği açıklanmadı.Akaryakıt konvoylarına askeri koruma Bakan, hükümetin yakıt tedarikini güvence altına almaya çalıştığını belirtti. Limanlara giden yollar özel olarak korunuyor, askeri birlikler tanker konvoylarına eşlik ediyor ve komşu ülkelerle ortak operasyonlar yürütülüyor. Diop, “yakıt sevkiyatlarını güvenli tutmak için tüm adımların atıldığını” aktardı.Elektrik kesintileri ve eğitime zorunlu ara: ABD, 'ülkeyi terk edin' dediYakıt krizinin etkileri ülke genelinde hissediliyor. Dizel eksikliği nedeniyle termik santraller çalışamıyor. Başkent Bamako’da günlük 10 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Okullar ve üniversiteler için iki haftalık zorunlu ara verildi. ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına “ülkeyi terk edin” çağrısı yaptı.Engellemeler krizi derinleştiriyor Bazı grupların, komşu ülkelerden gelen tankerleri engellediği aktarılıyor. Kamyonlara sınır geçişlerinde saldırılar düzenleniyor. Mali, petrol üretmeyen ve tüm akaryakıtı dışarıdan almak zorunda olan bir ülke. Bu durum yakıt akışının engellenmesini daha da kritik hale getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/etiyopya-ile-eritre-yeniden-savasin-esiginde-denize-erisim-krizi-buyuyor-1100787535.html
mali
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088755532_254:0:2718:1848_1920x0_80_0_0_e4c40be6f128526679499dc1c0c1986f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdoulaye diop, mali, radikal, abd, radikal gruplar, petrol, benzin, elektrik kesintisi, dış güçler
abdoulaye diop, mali, radikal, abd, radikal gruplar, petrol, benzin, elektrik kesintisi, dış güçler

Koca ülke benzin ve dizel krizi yaşıyor, Dışişleri Bakanı sert uyarıda bulundu: 'Bu tesadüf değil'

15:43 07.11.2025
© Sputnik / Aleksey FilippovMali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© Sputnik / Aleksey Filippov
Abone ol
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkenin yaşadığı akaryakıt krizinin tesadüf olmadığını söyledi. Diop’a göre yakıt taşıyan kamyonların hedef alınması ve arzın engellenmesi, halkı hükümete karşı kışkırtmayı amaçlayan dış destekli bir plan.
Mali, günlerdir benzin ve dizel sıkıntısıyla mücadele ediyor. Ülkenin Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, büyükelçilerle yaptığı toplantıda krizin bilinçli bir şekilde çıkarıldığını aktardı. Diop, militan grupların yakıt taşıyan tankerleri engellediğini ve saldırıların tek başına yapılan eylemler olmadığını, arkalarında dış destek bulunduğunu öne sürdü. Hangi ülkeleri işaret ettiği açıklanmadı.

Akaryakıt konvoylarına askeri koruma

Bakan, hükümetin yakıt tedarikini güvence altına almaya çalıştığını belirtti. Limanlara giden yollar özel olarak korunuyor, askeri birlikler tanker konvoylarına eşlik ediyor ve komşu ülkelerle ortak operasyonlar yürütülüyor. Diop, “yakıt sevkiyatlarını güvenli tutmak için tüm adımların atıldığını” aktardı.

Elektrik kesintileri ve eğitime zorunlu ara: ABD, 'ülkeyi terk edin' dedi

Yakıt krizinin etkileri ülke genelinde hissediliyor. Dizel eksikliği nedeniyle termik santraller çalışamıyor. Başkent Bamako’da günlük 10 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Okullar ve üniversiteler için iki haftalık zorunlu ara verildi. ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına “ülkeyi terk edin” çağrısı yaptı.

Engellemeler krizi derinleştiriyor

Bazı grupların, komşu ülkelerden gelen tankerleri engellediği aktarılıyor. Kamyonlara sınır geçişlerinde saldırılar düzenleniyor. Mali, petrol üretmeyen ve tüm akaryakıtı dışarıdan almak zorunda olan bir ülke. Bu durum yakıt akışının engellenmesini daha da kritik hale getiriyor.
In this Sunday July 15, 2018 file photo, Eritrean President Isaias Afwerki, second left, and Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, center, hold hands as they wave at the crowds in Addis Ababa, Ethiopia. Once official rivals, the leaders of Ethiopia and Eritrea have embraced warmly to the roar of a crowd of thousands at a concert celebrating the end of a long state of war. The 2019 Nobel Peace Prize was given to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed on Friday Oct. 11, 2019. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
DÜNYA
Etiyopya ile Eritre yeniden savaşın eşiğinde: 'Denize erişim' krizi büyüyor
Dün, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала