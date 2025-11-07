https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/koca-ulke-benzin-ve-dizel-krizi-yasiyor-disisleri-bakani-sert-uyarida-bulundu-bu-tesaduf-degil-1100823559.html

Koca ülke benzin ve dizel krizi yaşıyor, Dışişleri Bakanı sert uyarıda bulundu: 'Bu tesadüf değil'

Koca ülke benzin ve dizel krizi yaşıyor, Dışişleri Bakanı sert uyarıda bulundu: 'Bu tesadüf değil'

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkenin yaşadığı akaryakıt krizinin tesadüf olmadığını söyledi. Diop’a göre yakıt taşıyan kamyonların hedef alınması ve... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Mali, günlerdir benzin ve dizel sıkıntısıyla mücadele ediyor. Ülkenin Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, büyükelçilerle yaptığı toplantıda krizin bilinçli bir şekilde çıkarıldığını aktardı. Diop, militan grupların yakıt taşıyan tankerleri engellediğini ve saldırıların tek başına yapılan eylemler olmadığını, arkalarında dış destek bulunduğunu öne sürdü. Hangi ülkeleri işaret ettiği açıklanmadı.Akaryakıt konvoylarına askeri koruma Bakan, hükümetin yakıt tedarikini güvence altına almaya çalıştığını belirtti. Limanlara giden yollar özel olarak korunuyor, askeri birlikler tanker konvoylarına eşlik ediyor ve komşu ülkelerle ortak operasyonlar yürütülüyor. Diop, “yakıt sevkiyatlarını güvenli tutmak için tüm adımların atıldığını” aktardı.Elektrik kesintileri ve eğitime zorunlu ara: ABD, 'ülkeyi terk edin' dediYakıt krizinin etkileri ülke genelinde hissediliyor. Dizel eksikliği nedeniyle termik santraller çalışamıyor. Başkent Bamako’da günlük 10 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Okullar ve üniversiteler için iki haftalık zorunlu ara verildi. ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına “ülkeyi terk edin” çağrısı yaptı.Engellemeler krizi derinleştiriyor Bazı grupların, komşu ülkelerden gelen tankerleri engellediği aktarılıyor. Kamyonlara sınır geçişlerinde saldırılar düzenleniyor. Mali, petrol üretmeyen ve tüm akaryakıtı dışarıdan almak zorunda olan bir ülke. Bu durum yakıt akışının engellenmesini daha da kritik hale getiriyor.

