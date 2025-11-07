Futbolda bahis soruşturması: Küme düşme ve sezon iptali olur mu?
17 hakem, bir futbol takımı başkanı ve bir eski takım sahibi kişinin gözaltına alınmasının ardından spor hukukçularından dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 17 hakem, 1 Süper Lig kulübü başkanı, 1 futbol takımının eski sahibi ve eski dernek başkanı "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Spor hukukçuları Anıl Dinçer ve Emin Özyurt, yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Suçlu bulunurlarsa lisans iptali'
NTV'ye konuşan spor hukukçusu Anıl Dinçer şüphelilerin suçlu bulunmaları halinde lisans iptali ile karşılaşabileceklerini söyledi:
"Bu hakemlerin bundan dolayı ceza alması halinde ciddi durumlar ortaya çıkıyor. "Müsabaka sonucunu etkileme" zaten sürekli hak mahrumiyeti cezası. TFF Disiplin Talimatı'nın 59. maddesindeki "görevi ihmal ve kötüye kullanma" için de lisans iptali cezasına kadar gidilebiliyor. Bu kişiler suçlu bulunup, aklanmazsa hakemlik lisansları iptal edilecektir."
Hapis cezası alacaklar mı?
"Bu kişiler hakkında adli yönden de şöyle bir problem var; 6222 sayılı kanunun 11. maddesine göre şike ve teşvik primi... Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis deniyor. Ancak bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde de verilecek ceza yarı oranında artırılır diyor maddede. 1 buçuk ile 4 buçuk yıl hapis cezasına kadar yükselebilir."
Küme düşürme cezası alabilirler mi?
"Kulüp yöneticileri ve başkanları da var... "Müsabaka sonucunu etkileme" maddesinde "Bu eylemi gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir." diyor. Ancak "İhlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir." deniyor."
'Sezon iptali bile olabilir'
"Bu kişilerin müsabaka sonucunu etkilediği ortaya çıkarsa o müsabakaların incelenmesi, müsabaka sonucunu etkileme faaliyetleri sonucunda maçların hangi yönden etkilendiği, sonuçların nasıl değiştirildiği, bu sonuçların değiştirilmesi durumunda ligin adalet mekanizmasının etkilenip etkilenmediği, küme düşme ve şampiyonluk yarışının değişip değişmediği, bir üst lige yükselme mücadelesinde bir değişiklik olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Ligin adalet mekanizması ciddi ölçüde etkilendiyse bu sezonun da iptali gündeme gelebilir."