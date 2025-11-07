https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/futbolda-bahis-sorusturmasi-kume-dusme-ve-sezon-iptali-olur-mu-1100816984.html

Futbolda bahis soruşturması: Küme düşme ve sezon iptali olur mu?

Futbolda bahis soruşturması: Küme düşme ve sezon iptali olur mu?

Sputnik Türkiye

17 hakem, bir futbol takımı başkanı ve bir eski takım sahibi kişinin gözaltına alınmasının ardından spor hukukçularından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T12:54+0300

2025-11-07T12:54+0300

2025-11-07T12:54+0300

spor

bahis

yasa dışı bahis

sanal bahis

yasadışı bahis

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

var

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100512573_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f371f1f1924e234b331ccfea61425d1c.jpg

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 17 hakem, 1 Süper Lig kulübü başkanı, 1 futbol takımının eski sahibi ve eski dernek başkanı "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla gözaltına alındı.Spor hukukçuları Anıl Dinçer ve Emin Özyurt, yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.'Suçlu bulunurlarsa lisans iptali'NTV'ye konuşan spor hukukçusu Anıl Dinçer şüphelilerin suçlu bulunmaları halinde lisans iptali ile karşılaşabileceklerini söyledi:Hapis cezası alacaklar mı?Küme düşürme cezası alabilirler mi?'Sezon iptali bile olabilir'

var

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbolda bahis soruşturması, küme düşme ve sezon iptali olur mu?, şampiyonluk iptali olur mu