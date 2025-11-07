Balıkçılardan kılçık topladılar, kolajen elde ettiler: 'Çok fazla kullanılıyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/balikcilardan-kilcik-topladilar-kolajen-elde-ettiler-cok-fazla-kullaniliyor-1100818163.html
Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda atık yönetimine yönelik yürütülen çalışmada, balıkhaneler ve restoranlardan toplanan balık kılçıkları... 07.11.2025
Balık kılçıkları 'yeşil sentez' yöntemiyle dönüştürüldü ve kolajen elde edildi.Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda atık yönetimine yönelik yürütülen çalışmada, balıkhaneler ve restoranlardan toplanan balık kılçıkları, cilt, kemik, tendon, deri ve diş gibi yapıların temel bileşeninde yer alan tip 1 kolajene dönüştürüldü.Balıkçılardan kılçık toplandıKılçıklardan ekstraksiyon (özütleme) yoluyla elde edilen yüksek kalitedeki kolajenin, sağlık, gıda, kozmetik, biyomedikal sektörler ile sanayide çeşitli kullanım alanları bulunuyor.Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Kondolot Solak, balık kılçığının özütlemesini yaparak ham halde kolajen elde ettiklerini, karakterizasyon yoluyla da ürünün kolajen olduğunu doğruladıklarını söyledi.Atıkların çöpe atılmak yerine dönüştürülerek tekrar doğayla paylaşılabileceğine işaret eden Solak, "Çalışmamızda hem atık değerlendirme hem de sürdürülebilirliği sağlama söz konusu, yeşil sentez yapıyoruz. Hem öğrencilerimize yeni bir yol açıyoruz hem de sanayide yeni bir sentez tekniğini göstermiş oluyoruz. Pek çok atık malzemeden yeşil sentezle verimli ürünler elde edilebiliyor. Balık kılçığı bunlardan sadece biri, daha pek çok şey planlanabilir." diye konuştu.Asetik asit ile kolajene dönüştürüldüSolak, balık kılçıklarından dönüştürdükleri kolajenin yüksek verimli ve saf olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:'Balık atıkları toprağa karıştığında zararlı kimyasallara dönüşüyor'Çalışmayı yürüten ekibin üyelerinden Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Seçil Kaya da Türkiye'de yüksek miktarda balık atığı üretildiğini belirtti.Elde ettikleri kolajenin analizini yaptıklarını dile getiren Kaya, "Yaptığımız analizleri diğer makalelerdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda tip 1 kolajen özelliğini gösterdiğini gördük. Bu da daha biyolojik olarak uyumlu bir kolajen türü ve çok fazla kullanılıyor." dedi.Solak, şunları kaydetti:
