Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz: Hukuk devletinin dibine dinamit konuluyor
Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz: Hukuk devletinin dibine dinamit konuluyor
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz ve Spor Hukukçusu Anıl Dinçer oldu. 07.11.2025
2025-11-07T19:34+0300
2025-11-07T19:34+0300
Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz, yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını neden dinlemediklerini anlattı. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer ise Türk futbolunda yapılan ‘bahis’ operasyonlarındaki son durumu aktardı.Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz şunları söyledi:Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, şöyle konuştu:
Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz: Hukuk devletinin dibine dinamit konuluyor

19:34 07.11.2025
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz ve Spor Hukukçusu Anıl Dinçer oldu.
Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz, yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını neden dinlemediklerini anlattı. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer ise Türk futbolunda yapılan ‘bahis’ operasyonlarındaki son durumu aktardı.
Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz şunları söyledi:
Çok uzunca bir süreden beri Türkiye özgür olmayan ülke statüsünde görünüyor. Hukuk devleti ölçümlerinde de Türkiye çok gerilere düştü. Böyle olunca da temel hak ve hürriyetlerin devlet kontrolünde olmadığı yerlerde yaşamak risk haline dönüyor. Bunun bir ekonomik maliyeti oluyor. Rejimin finansmanı vatandaşların sırtından geçiyor. Ekonomik krizi de bu besliyor. Böyle olunca devlet yönetiminde kötü yönetim, hukuk ve ekonomi yönetimi ayrılmıyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımamak mümkün değildir.Tayfun Kahraman ile ilgili AYM, bireysel başvuruda ‘adil yargılama olmadığını’ tespit etti. Yeterli deliller onun için kullanılmadı, illiyet bağı oluşmadı diyor. Mahkeme diyor ki delil olmadan insanları mahkum ediyorsunuz diyor. Hukuk devletinin dibinin dinamitlenmesi anlamına geliyor.
Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, şöyle konuştu:
Yasadışı bahis, müsabaka sonucu etkileme yani şike, bunların farkları neler? Bahis suç değil herkes oynar ancak hakem, futbolcu, kulüp başkanları oynayamaz, neden, sistemin adaletini bozduğundan dolayı. Yasadışı bahis suç değil kabahat. Bahiste TFF tarafından sportif cezası var. Ancak müsabaka sonucunu etkilemeye girdiğiniz zaman 1-3 yıl hapis cezası var. Kimsenin mağdur edilmemesi için liglerin devam etmesi gerekiyor. Hakemler zaten tedbirli sevk edildi. Bu hakemler maça çıkamıyor. Bugün ismi çıkan hakemlerin de TFF tarafından tedbir kararı çıkarılması gerekiyor. 1-2 haftada bu iş çözülmeyebilir. Yeni isimler çıkacak, bu böyle sınırlı kalmayacak. Hakemler buranın görünen yüzü. Kulüp başkanları, spor medyası, avukatlar ortaya çıkacak. Futbolculara ilişkin TFF Başkanı çalışma olduğunu söyledi. Ciddi rakamda futbolcu sevkleri yapılacaktır.
