Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz: Hukuk devletinin dibine dinamit konuluyor

Çok uzunca bir süreden beri Türkiye özgür olmayan ülke statüsünde görünüyor. Hukuk devleti ölçümlerinde de Türkiye çok gerilere düştü. Böyle olunca da temel hak ve hürriyetlerin devlet kontrolünde olmadığı yerlerde yaşamak risk haline dönüyor. Bunun bir ekonomik maliyeti oluyor. Rejimin finansmanı vatandaşların sırtından geçiyor. Ekonomik krizi de bu besliyor. Böyle olunca devlet yönetiminde kötü yönetim, hukuk ve ekonomi yönetimi ayrılmıyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımamak mümkün değildir.Tayfun Kahraman ile ilgili AYM, bireysel başvuruda ‘adil yargılama olmadığını’ tespit etti. Yeterli deliller onun için kullanılmadı, illiyet bağı oluşmadı diyor. Mahkeme diyor ki delil olmadan insanları mahkum ediyorsunuz diyor. Hukuk devletinin dibinin dinamitlenmesi anlamına geliyor.