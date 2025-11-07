Ali Çağatay: ABD, İsrail’in etrafında yeni bir eksen oluşturmak istiyor

Filistin tarafı, ‘Bu anlaşmalarda yok sayılıyoruz’ diyor. Aslında bütün mesele onların toprakları üzerinden şekilleniyor ama çözüm sürecinde bir söz hakları yok. ABD’nin bölge politikasında Filistin’in değil, İsrail’in çıkarları merkeze alınıyor. 2025 itibarıyla İbrahim Anlaşmaları daha da genişledi. Suudi Arabistan, Lübnan ve Suriye ile de görüşmeler sürüyor. Şimdi Kazakistan’ın katılım kararıyla Orta Asya da bu denkleme dahil ediliyor.

Donald Trump döneminde başlatılan bu plan, Washington’un Ortadoğu ve çevresinde kurduğu yeni güvenlik mimarisinin parçası. Bugün Kazakistan’ın da katılımıyla İbrahim Anlaşmaları artık sadece Arap coğrafyasını değil, Avrasya’nın tamamını içine alan bir siyasi çember haline geliyor. Bu durum hem yeni ticaret yollarını hem de bölgesel güç dengelerini doğrudan etkileyecek.