https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/a-milli-takimin-kadrosu-aciklandi-montelladan-surpriz-karar-1100822951.html

A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz karar

A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz karar

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T15:30+0300

2025-11-07T15:30+0300

2025-11-07T15:30+0300

spor

milli takım

fenerbahçe

vincenzo montella

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100187184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92614159952cf5399e34e9c6577ea33d.jpg

Türkiye'nin Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella sürpriz tercihleriyle dikkat çekti.Beşiktaş’tan Mert Günok, Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci de kadroda yer aldı.İlk kez kadrodaMidtjylland forması giyen Aral Şimşir, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/montella-sevgi-yagmuruna-tutulunca-insan-ister-istemez-tekrar-buraya-gelmek-isteyecektir-1100188970.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a milli takım