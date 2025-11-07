Türkiye
A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz karar
A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz karar
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye'nin Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella sürpriz tercihleriyle dikkat çekti.Beşiktaş’tan Mert Günok, Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci de kadroda yer aldı.İlk kez kadrodaMidtjylland forması giyen Aral Şimşir, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
15:30 07.11.2025
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Vincenzo Montella sürpriz tercihleriyle dikkat çekti.
Beşiktaş’tan Mert Günok, Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci de kadroda yer aldı.

İlk kez kadroda

Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
