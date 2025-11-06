https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/yapay-zekayla-kapitalizmin-imtihani-1100796293.html
Yapay zekayla kapitalizmin imtihanı
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu yapay zeka ve kapitalizmin imtihanı oldu. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Yapay zekâ üretkenliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor. Ama kimin için? Yapay zekâ çağında kapitalizm, adalet ve gelir paylaşımıyla yeniden tartışılıyor.Konuyu Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şunları söyledi:
Yapay zekâ üretkenliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor. Ama kimin için? Yapay zekâ çağında kapitalizm, adalet ve gelir paylaşımıyla yeniden tartışılıyor.
Konuyu Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şunları söyledi:
“Yapay zeka kapitalizm aygıtıyla bir araya gelince hayatımızı nasıl değiştirecek, hiç düşündünüz mü? Kapitalizm deyince bir takım insanlar seviniyor, bir takım insanlar ise insanların hayatını kararttığını savunuyor olabilir. Yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki üretim araçlarının yerine geçmeye çalışırken hayatımıza bambaşka şeyler getirecek. Ama bunu nasıl yapacak? Kapitalistlerin çıkarını mı destekleyecek, insan emeğini mi yukarı çekecek? Bununla ilgili veriler topladım. Yapay zeka sistemleri nötr değil. Bilerek ve isteyerek belli çıkarları destekleyecek şekilde kodlanıyor. Amerikalıların kodladığı bir sistemde ne yaparsanız yapın Amerika’ya karşı bir şey söyleyemiyorsunuz”