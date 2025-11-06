https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/tom-brady-olen-kopegini-klonlatti-1100791525.html
Tom Brady, ölen köpeğini klonlattı
Amerikalı ünlü spor yorumcusu ve eski Amerikan futbolcusu Tom Brady, köpeği Junie’nin Gisele Bündchen ile evli olduğu dönemde kaybettikleri köpekleri Lua’nın klonu olduğunu açıkladı.
NFL efsanesi Tom Brady, yedi kez Super Bowl kazandıktan sonra bu kez ‘klon köpek’ haberiyle gündemde. Brady, ABD merkezli People dergisine verdiği röportajda, iki yıl önce ölen köpeği Lua’nın bir klonuna sahip olduğunu açıkladı.Brady’nin yeni köpeği Junie, biyoteknoloji girişimi Colossal Biosciences tarafından Lua’nın kan örneğinden klonlandı. Colossal, ‘soyu tükenmiş türleri geri getirme’ projeleriyle tanınan ve daha önce ‘ulu kurt’ (dire wolf) üzerinde çalıştığını duyuran bir şirket. Brady, aynı zamanda şirketin yatırımcılarından biri. Ünlü sporcu, “Hayvanlarımı çok seviyorum. Ailem için çok değerliler. Yaşlı köpeğimizin kan örneği üzerinden klonlama sürecine dahil oldum. Bu teknoloji sayesinde ailemize sevdiğimiz köpeğimizin bir benzeri geri döndü” dedi.‘Etik açıdan’ tartışmalıHayvan klonlama sektörü, bilimsel olduğu kadar tartışmalı bir alan. Yüksek maliyetleri nedeniyle şu anda çoğunlukla varlıklı kişilerin erişebildiği bir teknoloji.Daha önce Barbara Streisand da aynı yöntemle köpeğini üç kez klonlatmıştı. Bu işlemleri yapan ViaGen Pets & Equine şirketi, yüzlerce evcil hayvanın genetik kopyasını ürettiğini açıklamıştı.
NFL efsanesi Tom Brady, yedi kez Super Bowl kazandıktan sonra bu kez ‘klon köpek’ haberiyle gündemde. Brady, ABD merkezli People dergisine verdiği röportajda, iki yıl önce ölen köpeği Lua’nın bir klonuna sahip olduğunu açıkladı.
Brady’nin yeni köpeği Junie, biyoteknoloji girişimi Colossal Biosciences tarafından Lua’nın kan örneğinden klonlandı.
Colossal, ‘soyu tükenmiş türleri geri getirme’ projeleriyle tanınan ve daha önce ‘ulu kurt’ (dire wolf) üzerinde çalıştığını duyuran bir şirket. Brady, aynı zamanda şirketin yatırımcılarından biri.
Ünlü sporcu, “Hayvanlarımı çok seviyorum. Ailem için çok değerliler. Yaşlı köpeğimizin kan örneği üzerinden klonlama sürecine dahil oldum. Bu teknoloji sayesinde ailemize sevdiğimiz köpeğimizin bir benzeri geri döndü” dedi.
Brady ile evliliğini 2022 yılında sonlandıran ünlü model Gisele Bündchen,
kaybettikleri Lou ile yakın bir ilişkiye sahipti ve sık sık fotoğraflarını paylaşıyordu.
Hayvan klonlama sektörü, bilimsel olduğu kadar tartışmalı bir alan. Yüksek maliyetleri nedeniyle şu anda çoğunlukla varlıklı kişilerin erişebildiği bir teknoloji.
Daha önce Barbara Streisand da aynı yöntemle köpeğini üç kez klonlatmıştı. Bu işlemleri yapan ViaGen Pets & Equine şirketi, yüzlerce evcil hayvanın genetik kopyasını ürettiğini açıklamıştı.