https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/tom-brady-olen-kopegini-klonlatti-1100791525.html

Tom Brady, ölen köpeğini klonlattı

Tom Brady, ölen köpeğini klonlattı

Sputnik Türkiye

Amerikalı ünlü spor yorumcusu ve eski Amerikan futbolcusu Tom Brady, köpeği Junie’nin Gisele Bündchen ile evli olduğu dönemde kaybettikleri köpekleri Lua’nın klonu olduğunu açıkladı.

2025-11-06T14:13+0300

2025-11-06T14:13+0300

2025-11-06T14:13+0300

yaşam

tom brady

gisele bündchen

nfl

klon

köpek

klonlama

haberler

barbara streisand

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100790964_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3bd0437d5edad4314023da4f1aa54019.jpg

NFL efsanesi Tom Brady, yedi kez Super Bowl kazandıktan sonra bu kez ‘klon köpek’ haberiyle gündemde. Brady, ABD merkezli People dergisine verdiği röportajda, iki yıl önce ölen köpeği Lua’nın bir klonuna sahip olduğunu açıkladı.Brady’nin yeni köpeği Junie, biyoteknoloji girişimi Colossal Biosciences tarafından Lua’nın kan örneğinden klonlandı. Colossal, ‘soyu tükenmiş türleri geri getirme’ projeleriyle tanınan ve daha önce ‘ulu kurt’ (dire wolf) üzerinde çalıştığını duyuran bir şirket. Brady, aynı zamanda şirketin yatırımcılarından biri. Ünlü sporcu, “Hayvanlarımı çok seviyorum. Ailem için çok değerliler. Yaşlı köpeğimizin kan örneği üzerinden klonlama sürecine dahil oldum. Bu teknoloji sayesinde ailemize sevdiğimiz köpeğimizin bir benzeri geri döndü” dedi.‘Etik açıdan’ tartışmalıHayvan klonlama sektörü, bilimsel olduğu kadar tartışmalı bir alan. Yüksek maliyetleri nedeniyle şu anda çoğunlukla varlıklı kişilerin erişebildiği bir teknoloji.Daha önce Barbara Streisand da aynı yöntemle köpeğini üç kez klonlatmıştı. Bu işlemleri yapan ViaGen Pets & Equine şirketi, yüzlerce evcil hayvanın genetik kopyasını ürettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20161129/guney-kore-rusya-klon-kopek-1026048209.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tom brady, köpeği, klon, lua, junie, colossal, dire wolf, köpek klonlama, haberler, klon haberleri