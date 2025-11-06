https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/orduda-tas-ocagi-santiyesinde-gocuk-bir-isci-gocuk-altinda-arama-calismalari-devam-ediyor-1100782762.html

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: Bir işçi göçük altında, arama çalışmaları devam ediyor

Ordu'da, bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, diğer işçiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.Ordu'da taş ocağında göçük: Çalıma çok riskliÇalışmaların sürdürüldüğü alanda inceleme yapan Vali Muammer Erol, gazetecilere, dün göçük olduğu andan itibaren çalışmaları takip ettiklerini söyledi.Çalışmalar sonucu bir operatörün cansız bedenine ulaşıldığını belirten Erol, şu bilgileri verdi:Erol, sahadaki çalışmanın oluşturduğu risklere dikkati çekerek, şöyle devam etti:Soruşturma başladıVali Erol, bir gazetecinin, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı mı?" sorusu üzerine, "Cumhuriyet savcılığı başlattı. Bu adliyenin ve cumhuriyet savcımızın talimatıyla ilgili bir konu. O konu, o tarafta." dedi.Göçük alanında, iş makineleri yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Çalışmalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando Timi, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekiplerinin de aralarında bulunduğu 65 kişi katılıyor.

