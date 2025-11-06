Mustafa Adıgüzel: Fındık bir milli servettir bu serveti korumak milli bir görevdir

Fındığın hem ihracatını hem ithalatını kontrol ediyor, yani tek başına hem alıcı hem satıcı. Böyle bir yapı serbest rekabeti bozar. Türkiye’nin tarım ihracatı 25 milyar dolar, bunun 2,5 milyar doları fındıktan geliyor ama fındığın dünya çapındaki katma değeri 150 milyar dolar. Biz 1 lira kazanırken bu firma 49 lira kazanıyor. Türk fındığıyla büyüyen Ferrero, bugün dünyanın 22. büyük aile şirketi haline geldi. Oysa bizim bunu kendi ülkemizde yapmamız gerekirdi. Devlet bu sektöre stratejik sanayi gözüyle bakmalı, yerli üreticinin önünü açmalı.

Finansman, teşvik ve sanayi yatırımlarıyla Türkiye kendi çikolata ve şekerleme markalarını güçlendirmeli. Yabancı firmanın döviz gücüyle yerli sanayici rekabet edemiyor, piyasadan siliniyor. Bu firma Türkiye’ye gelmeden önce 450 ihracatçımız vardı, şimdi sadece 35 kaldı. Sürekli fiyat kırarak, yurt dışındaki pazarları yerli üreticilerimizin elinden alıyor. Fındığın gümrük dışında kalması, içerideki piyasanın bağımsız birliklerce düzenlenmesi gerekiyor. FİSKOBİRLİK yeniden etkin hale getirilmeli.