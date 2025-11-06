İSİAS ailelerinden mahkeme tepkisi: İSİAS davası, 'olası kast' davasıdır

Bugünkü duruşmada ortaya çıkan deliller, bilirkişi raporunda yayınlanan deliller, çok ciddi olası kastı gösteren deliller vardı. Etkili bir savunmayla avukatlarımız bunu en ince ayrıntısına kadar mahkemede anlattılar. 6 tane kamu görevlisi yargılanıyor şu anda. Fakat bu 6 kişiyle sınırlı olmayan bir dava. O dönemin belediye başkanına soruşturma izni çıkmadığı için sanıklar arasında yok. Tamamen usulsüz ve yasal olmayan işlemlerle alınan yapı kullanım belgeleri var. Otelin her türlü gerçeğini inkar ederek, ‘ne olursa olsun’ diyerek attıkları belgelerdeki imzalarla bu otel ortaya çıktı ve çocuklarımıza mezar oldu. O kadar etkili anlattık ki biz bunu, en azından ilk etapta, bilirkişi raporunun ardından sorumlusu olan kamu görevlilerinin tutuklanmasını bekliyorduk fakat mahkeme heyetinin açıkladığı ara kararda tek bir tutukluluk kararı çıkmadı. Adli kontrolle devam kararı çıktı. Tabii ki isyanımızı dile getirdik. Çünkü açık ve net bir şekilde olası kast davasıdır bu İSİAS davası. Her türlü delil de bunu gösteriyor. Belediye çalışanları, ‘ben sadece imzaladım’ sözleriyle bugün yine tekrar ettiler. Hiçbir şey bilmeyen, cahil, ahlaksız, vicdansız insanlar bunlar. Bugün mahkeme salonunda gayet rahat bir şekilde oturuyorlardı. Sanki bu kararı biliyorlardı. Aileler olarak merak ediyoruz, bunlar bu gücü nereden alıyor? Bu insanlar nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde mahkemede oturabiliyorlar? Mahkeme günün sonunda bunları serbest bırakıyor ve yuvalarına geri dönüyorlar biz de çocuklarımızın mezarlarına geri dönüyoruz. Savcı, müştekilerin hakkını savunan kişi olması gerekirken sanki bizim aleyhimize gibi hareket ediyor. Bu davada 6 sanığa ‘bilinçli taksirden’ cezalar verildi. 1 sanık, 1 yılı geçmesine rağmen bulunamadı, bu sanık kaçtı. 1 yıldır cezasını çekmiyor Hasan Aslan. Mahkemede ceza aldı bu adam.