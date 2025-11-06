Türkiye
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
İSİAS ailelerinden mahkeme tepkisi: İSİAS davası, 'olası kast' davasıdır
İSİAS ailelerinden mahkeme tepkisi: İSİAS davası, 'olası kast' davasıdır
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları 6 Şubat depremlerinde yıkılan ISIAS Oteli’nde hayatını kaybeden 75 kişiden biri olan 14 yaşındaki Selin... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Ruşen Karakaya, İSİAS Oteli davasının üçüncü duruşmasında yaşananları canlı yayında aktardı. Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı da denizlerde balık tutma amacıyla yapılan katliamın detaylarını anlattı.Ruşen Karakaya, şunları söyledi:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları 6 Şubat depremlerinde yıkılan ISIAS Oteli’nde hayatını kaybeden 75 kişiden biri olan 14 yaşındaki Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Karakaya ve Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı oldu.
Ruşen Karakaya, İSİAS Oteli davasının üçüncü duruşmasında yaşananları canlı yayında aktardı. Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı da denizlerde balık tutma amacıyla yapılan katliamın detaylarını anlattı.
Ruşen Karakaya, şunları söyledi:
Bugünkü duruşmada ortaya çıkan deliller, bilirkişi raporunda yayınlanan deliller, çok ciddi olası kastı gösteren deliller vardı. Etkili bir savunmayla avukatlarımız bunu en ince ayrıntısına kadar mahkemede anlattılar. 6 tane kamu görevlisi yargılanıyor şu anda. Fakat bu 6 kişiyle sınırlı olmayan bir dava. O dönemin belediye başkanına soruşturma izni çıkmadığı için sanıklar arasında yok. Tamamen usulsüz ve yasal olmayan işlemlerle alınan yapı kullanım belgeleri var. Otelin her türlü gerçeğini inkar ederek, ‘ne olursa olsun’ diyerek attıkları belgelerdeki imzalarla bu otel ortaya çıktı ve çocuklarımıza mezar oldu. O kadar etkili anlattık ki biz bunu, en azından ilk etapta, bilirkişi raporunun ardından sorumlusu olan kamu görevlilerinin tutuklanmasını bekliyorduk fakat mahkeme heyetinin açıkladığı ara kararda tek bir tutukluluk kararı çıkmadı. Adli kontrolle devam kararı çıktı. Tabii ki isyanımızı dile getirdik. Çünkü açık ve net bir şekilde olası kast davasıdır bu İSİAS davası. Her türlü delil de bunu gösteriyor. Belediye çalışanları, ‘ben sadece imzaladım’ sözleriyle bugün yine tekrar ettiler. Hiçbir şey bilmeyen, cahil, ahlaksız, vicdansız insanlar bunlar. Bugün mahkeme salonunda gayet rahat bir şekilde oturuyorlardı. Sanki bu kararı biliyorlardı. Aileler olarak merak ediyoruz, bunlar bu gücü nereden alıyor? Bu insanlar nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde mahkemede oturabiliyorlar? Mahkeme günün sonunda bunları serbest bırakıyor ve yuvalarına geri dönüyorlar biz de çocuklarımızın mezarlarına geri dönüyoruz. Savcı, müştekilerin hakkını savunan kişi olması gerekirken sanki bizim aleyhimize gibi hareket ediyor. Bu davada 6 sanığa ‘bilinçli taksirden’ cezalar verildi. 1 sanık, 1 yılı geçmesine rağmen bulunamadı, bu sanık kaçtı. 1 yıldır cezasını çekmiyor Hasan Aslan. Mahkemede ceza aldı bu adam.
