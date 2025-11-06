Hakemlerden bahis savunması

“Bahis meselesi yüzünden 152 hakemle ilgili bir süreç işliyor. Hakemler açıklama yaptılar. Açıklamada, ‘Bahsi geçen durumlar birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır’ denildi. En çok konuşulan hakem Zorbay Küçük. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Soruşturma tamamlanmadan ortaya çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Gazeteci Murat Ağırel’in konuya dair paylaştığı bir bilgi var. Ağırel, soruşturmanın gözlemciler ve futbolculara doğru da giderek genişlediğini söyledi. Ağırel, ‘3 bin 700 futbolcu hakkında bahis oynama iddiaları kapsamında inceleme devam ediyor ve ilk tespitlere göre 500’ün üzerinde futbolcunun bahis oynadığı net şekilde tespit edildi’ ifadelerini kullandı.”