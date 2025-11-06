https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/hakemlerden-bahis-savunmasi-1100786837.html
Hakemlerden bahis savunması
Hakemlerden bahis savunması
06.11.2025
2025-11-06T12:38+0300
2025-11-06T12:38+0300
2025-11-06T12:42+0300
Bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ortak açıklama yaptı.Açıklamada, "152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekilde 'Aktif olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız." denildi.Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle aktardı:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
12:38 06.11.2025 (güncellendi: 12:42 06.11.2025)
“Bahis meselesi yüzünden 152 hakemle ilgili bir süreç işliyor. Hakemler açıklama yaptılar. Açıklamada, ‘Bahsi geçen durumlar birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır’ denildi. En çok konuşulan hakem Zorbay Küçük. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Soruşturma tamamlanmadan ortaya çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Gazeteci Murat Ağırel’in konuya dair paylaştığı bir bilgi var. Ağırel, soruşturmanın gözlemciler ve futbolculara doğru da giderek genişlediğini söyledi. Ağırel, ‘3 bin 700 futbolcu hakkında bahis oynama iddiaları kapsamında inceleme devam ediyor ve ilk tespitlere göre 500’ün üzerinde futbolcunun bahis oynadığı net şekilde tespit edildi’ ifadelerini kullandı.”