Gülsüm Kabadayı: Umut, Türkiye ile Rusya arasında bir gönül köprüsü oldu

Hastanede ona Rusça bir ninni söylendiğinde gözleriyle tepki verdi. O an anladım ki kökü Rusya’da. Ama bana göre Umut’un ne dini, ne dili, ne ırkı vardı. O benim oğlumdu. Benim için Türk de olabilirdi, Rus da…

Hepsinden önce insandı. Benim için bir çocuktu, bir candı. Biz o yıllar boyunca beraber yaşadık, beraber ağladık, beraber güldük. O bana ‘anne’ dedi, çocuklarıma ‘han’ dedi. O kadar içten söylerdi ki, bu ses hâlâ kulaklarımda çınlıyor. Vefat edene kadar ‘anne’ demekten hiç vazgeçmedi. Çünkü biliyordu, biz onun gerçek ailesiydik.