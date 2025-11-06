https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/dunyanin-en-buyuk-orumcek-agi-kesfedildi-111-bin-orumcekten-olusuyor-1100794757.html

Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi: 111 bin örümcekten oluşuyor

Yunanistan-Arnavutluk sınırında dev örümcek kolonisinde en az 111 bin örümcek bulunuyor. Araştırmacılar ‘Doğa bizi hala sürprizlerle şaşırtıyor’ derken, koloni, mağaranın karanlık bir köşesinde bulundu.

Yunanistan ile Arnavutluk sınırında yer alan Sarantaporos Nehri yatağındaki bir mağarada, bilim insanları ‘dünyanın en büyük örümcek ağını’ buldu.Karanlık bir mağara odasında keşfedilen devasa ağ, yaklaşık 106 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve içinde 111 binden fazla örümcek yaşıyor.‘Subterranean Biology’ dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu ‘akıl almaz’ koloni, mağaranın sürekli karanlıkta kalan bir bölümünde yer alıyor.Dev bir mozaik görünümündeAğ, mağaranın girişine yakın, tavanı alçak ve dar bir koridor boyunca uzanıyor ve binlerce huni biçimli küçük ağın birleşiminden oluşan dev bir mozaik görünümünde.Araştırmanın başyazarı, Romanya’daki Sapientia Macar Üniversitesi’nden biyoloji doçenti Istvan Urak, bunun şimdiye kadar gözlemlenen iki yaygın örümcek türünde ilk ‘koloni davranışı’ örneği olduğunu ve büyük olasılıkla ‘dünyanın en geniş örümcek ağı’ sayılabileceğini belirtti.Urak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:İki tür yaşıyor‘Örümcek metropolü' olarak anılan bu dev koloni, yeraltı sularındaki hidrojen sülfürün oksitlenmesiyle oluşan sülfürik asit sayesinde şekillenmiş Thio Mağarası’nda bulunuyor. Mağaranın girişi Yunanistan sınırında, derin kısımları ise Arnavutluk topraklarında yer alıyor.Analizler, kolonide iki türün yaşadığını ortaya koydu: Ev örümceği olarak bilinen Tegenaria domestica ve Prinerigone vagans. Bu örümcekler sineklerle besleniyor; sinekler de bakterilerden oluşan mikrobiyal tabakalarla besleniyor.

