500 bin sosyal konut projesine TC kimlik numarası şartı: Başvuru tarihleri açıklandı
11:30 06.11.2025 (güncellendi: 11:31 06.11.2025)
TOKİ, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutluk “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru yoğunluğunun önüne geçmek için TC kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı sistem uygulanacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde büyük ilgi gören “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuru takvimini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeye başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Bu kapsamda, vatandaşların kolay ve hızlı başvuru yapabilmesi için önceki TOKİ kampanyalarında olduğu gibi aşamalı başvuru sistemi devreye alınacak.
500 bin konut 81 ilde hayata geçirilecek
TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, ülke genelinde 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. Proje, dar gelirli vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olmasını hedefliyor.
Yeni konutlar, enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve depreme dayanıklı yapılar olarak planlandı.
Başvurular T.C. kimlik numarasına göre alınacak
Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, TC kimlik numarasının (TCKN) son hanesine göre başvuru günleri belirlendi.
Tarih
Başvuru Yapabilecek Vatandaşlar
10 Kasım Pazartesi
TCKN’nin sonu 0 olanlar
11 Kasım Salı
TCKN’nin sonu 2 olanlar
12 Kasım Çarşamba
TCKN’nin sonu 4 olanlar
13 Kasım Perşembe
TCKN’nin sonu 6 olanlar
14 Kasım Cuma
TCKN’nin sonu 8 olanlar
Başvuru sistemi 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara açılacak ve 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.