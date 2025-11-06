https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/500-bin-sosyal-konut-projesine-tc-kimlik-numarasi-sarti-basvuru-tarihleri-aciklandi-1100783230.html

500 bin sosyal konut projesine TC kimlik numarası şartı: Başvuru tarihleri açıklandı

500 bin sosyal konut projesine TC kimlik numarası şartı: Başvuru tarihleri açıklandı

TOKİ, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi" için başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00'dan... 06.11.2025

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde büyük ilgi gören “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuru takvimini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeye başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Bu kapsamda, vatandaşların kolay ve hızlı başvuru yapabilmesi için önceki TOKİ kampanyalarında olduğu gibi aşamalı başvuru sistemi devreye alınacak.500 bin konut 81 ilde hayata geçirilecekTOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, ülke genelinde 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. Proje, dar gelirli vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olmasını hedefliyor.Yeni konutlar, enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve depreme dayanıklı yapılar olarak planlandı.Başvurular T.C. kimlik numarasına göre alınacakBaşvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, TC kimlik numarasının (TCKN) son hanesine göre başvuru günleri belirlendi.Başvuru sistemi 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara açılacak ve 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

