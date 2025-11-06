Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Kavuncu Kuş Cenneti'nde kuş nüfusu azalıyor
Kavuncu Kuş Cenneti'nde kuş nüfusu azalıyor
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yer alan ve "Kavuncu Kuş Cenneti" olarak bilinen gölet, uzun süredir etkili olan kuraklığın etkisiyle eski canlılığını kaybediyor.
Kavuncu Kuş Cenneti'nde kuş nüfusu azalıyor

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yer alan ve “Kavuncu Kuş Cenneti” olarak bilinen gölet, uzun süredir etkili olan kuraklığın etkisiyle eski canlılığını kaybediyor.
Bir zamanlar yüzlerce göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan bu doğal alan, su seviyesinin düşmesiyle büyük oranda kurudu ve yalnızca birkaç küçük kuş türü gözlemlenebiliyor.

Bir zamanlar yüzlerce göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan bu doğal alan, su seviyesinin düşmesiyle büyük oranda kurudu ve yalnızca birkaç küçük kuş türü gözlemlenebiliyor.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yer alan ve “Kavuncu Kuş Cenneti” olarak bilinen gölet, uzun süredir etkili olan kuraklığın etkisiyle eski canlılığını kaybediyor.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yer alan ve “Kavuncu Kuş Cenneti” olarak bilinen gölet, uzun süredir etkili olan kuraklığın etkisiyle eski canlılığını kaybediyor.

Su kaynaklarındaki azalma, bölgedeki ekosistemi de olumsuz etkilerken, bazı kuş türlerinin göç rotalarını değiştirerek göleti artık tercih etmediği belirtiliyor.

Su kaynaklarındaki azalma, bölgedeki ekosistemi de olumsuz etkilerken, bazı kuş türlerinin göç rotalarını değiştirerek göleti artık tercih etmediği belirtiliyor.

Kavuncu Kuş Cenneti, eskiden olduğu gibi kuşlarla dolu yaşam dolu bir alan olmaktan giderek uzaklaşıyor.

Kavuncu Kuş Cenneti, eskiden olduğu gibi kuşlarla dolu yaşam dolu bir alan olmaktan giderek uzaklaşıyor.

Tarımsal sulama amaçlı gölette sular çekildikten sonra çoğu kuş türünün bölgeyi terk etmesine rağmen angut kuşları göleti süslemeye devam ediyor.

Tarımsal sulama amaçlı gölette sular çekildikten sonra çoğu kuş türünün bölgeyi terk etmesine rağmen angut kuşları göleti süslemeye devam ediyor.

