Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/zohran-mamdaninin-zaferi-bir-musluman-new-york-belediye-baskani-secildi-1100747568.html
Zohran Mamdani’nin zaferi: Bir Müslüman, New York Belediye Başkanı seçildi
Zohran Mamdani’nin zaferi: Bir Müslüman, New York Belediye Başkanı seçildi
Sputnik Türkiye
ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca kişinin oy kullandığı belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Zohran... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T09:22+0300
2025-11-05T09:22+0300
seyi̇r hali̇
abd
andrew cuomo
donald trump
elon musk
new york
abd
uganda
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu yenerek, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç isim oldu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Zohran Mamdani’nin New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanması hakkında konuştu.Çağatay, şunları söyledi:Mamdani’nin Uganda doğumlu, Hindistan kökenli bir Müslüman olduğunu hatırlatan Çağatay, şöyle konuştu:'İdeolojisini inancıyla çeliştirmeden savunabiliyor'Çağatay, Mamdani’nin siyasi çizgisini de değerlendirerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:
new york
abd
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, andrew cuomo, donald trump, elon musk, new york, abd, uganda, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali
abd, andrew cuomo, donald trump, elon musk, new york, abd, uganda, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali

Zohran Mamdani’nin zaferi: Bir Müslüman, New York Belediye Başkanı seçildi

09:22 05.11.2025
seyir hali
seyir hali - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca kişinin oy kullandığı belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Zohran Mamdani kazandı.
34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu yenerek, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç isim oldu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Zohran Mamdani’nin New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanması hakkında konuştu.
Çağatay, şunları söyledi:
Olmaz denilen oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük kenti New York’ta, bir Müslüman, bir göçmen ve 34 yaşında bir sosyalist, halkın oylarıyla belediye başkanı seçildi. Mamdani’nin seçimde karşısında Donald Trump, Elon Musk ve birçok dolar milyarderi bulunuyordu. Hepsine karşı yalnız başına mücadele etti ve kazandı. ABD basını bu sonucu ‘kızıl bir dalga geliyor’ başlıklarıyla veriyor.
Mamdani’nin Uganda doğumlu, Hindistan kökenli bir Müslüman olduğunu hatırlatan Çağatay, şöyle konuştu:

Zohran Mamdani, yüzde 50,4 oy oranıyla rakiplerini geride bıraktı. Mütevazı kişiliği, halktan yana duruşu ve sosyalist idealleriyle yeni bir dönemi temsil ediyor. Adının anlamı da çok manidar. Zohran, Zühre yıldızı, yani ışık saçan yıldız demek. Afrika kökenli bir aileden gelip New York’un başına geçmek, insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası.

'İdeolojisini inancıyla çeliştirmeden savunabiliyor'

Çağatay, Mamdani’nin siyasi çizgisini de değerlendirerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:
Kendisini destekleyenler arasında ABD’nin sosyalist senatörü Bernie Sanders da var. Tıpkı Sanders gibi, ideallerinden sapmadan, halkın içinde kalarak bu noktaya geldi. İnanç olarak Müslüman, düşünce olarak sosyalist bir duruşu var. İdeolojisini inancıyla çeliştirmeden savunabiliyor. Bu yönüyle dünyaya umut veren yeni bir lider portresi çiziyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала