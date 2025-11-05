Zohran Mamdani’nin zaferi: Bir Müslüman, New York Belediye Başkanı seçildi

Olmaz denilen oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük kenti New York’ta, bir Müslüman, bir göçmen ve 34 yaşında bir sosyalist, halkın oylarıyla belediye başkanı seçildi. Mamdani’nin seçimde karşısında Donald Trump, Elon Musk ve birçok dolar milyarderi bulunuyordu. Hepsine karşı yalnız başına mücadele etti ve kazandı. ABD basını bu sonucu ‘kızıl bir dalga geliyor’ başlıklarıyla veriyor.