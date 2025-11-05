https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/zohran-mamdaninin-zaferi-bir-musluman-new-york-belediye-baskani-secildi-1100747568.html
Zohran Mamdani’nin zaferi: Bir Müslüman, New York Belediye Başkanı seçildi
Zohran Mamdani’nin zaferi: Bir Müslüman, New York Belediye Başkanı seçildi
ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca kişinin oy kullandığı belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Zohran... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu yenerek, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç isim oldu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Zohran Mamdani’nin New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanması hakkında konuştu.Çağatay, şunları söyledi:Mamdani’nin Uganda doğumlu, Hindistan kökenli bir Müslüman olduğunu hatırlatan Çağatay, şöyle konuştu:'İdeolojisini inancıyla çeliştirmeden savunabiliyor'Çağatay, Mamdani’nin siyasi çizgisini de değerlendirerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca kişinin oy kullandığı belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Zohran Mamdani kazandı.
34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu yenerek, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç isim oldu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Zohran Mamdani’nin New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanması hakkında konuştu.
Çağatay, şunları söyledi:
Olmaz denilen oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük kenti New York’ta, bir Müslüman, bir göçmen ve 34 yaşında bir sosyalist, halkın oylarıyla belediye başkanı seçildi. Mamdani’nin seçimde karşısında Donald Trump, Elon Musk ve birçok dolar milyarderi bulunuyordu. Hepsine karşı yalnız başına mücadele etti ve kazandı. ABD basını bu sonucu ‘kızıl bir dalga geliyor’ başlıklarıyla veriyor.
Mamdani’nin Uganda doğumlu, Hindistan kökenli bir Müslüman olduğunu hatırlatan Çağatay, şöyle konuştu:
Zohran Mamdani, yüzde 50,4 oy oranıyla rakiplerini geride bıraktı. Mütevazı kişiliği, halktan yana duruşu ve sosyalist idealleriyle yeni bir dönemi temsil ediyor. Adının anlamı da çok manidar. Zohran, Zühre yıldızı, yani ışık saçan yıldız demek. Afrika kökenli bir aileden gelip New York’un başına geçmek, insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası.
'İdeolojisini inancıyla çeliştirmeden savunabiliyor'
Çağatay, Mamdani’nin siyasi çizgisini de değerlendirerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:
Kendisini destekleyenler arasında ABD’nin sosyalist senatörü Bernie Sanders da var. Tıpkı Sanders gibi, ideallerinden sapmadan, halkın içinde kalarak bu noktaya geldi. İnanç olarak Müslüman, düşünce olarak sosyalist bir duruşu var. İdeolojisini inancıyla çeliştirmeden savunabiliyor. Bu yönüyle dünyaya umut veren yeni bir lider portresi çiziyor.