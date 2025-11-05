‘Trump duvara tosladı, yeni dönemin psikolojik üstünlüğü Çin’de’

“Birleşik Devletler bulanık suda balık avlamak istiyor, yani suyu iyice bulandırmak istiyor. Burada G-2 ifadesi Çin ve diğer aktörler açısından çok masumane bir anlam taşımıyor. Arka planda çok daha farklı bir düşünce var. Bakıldığında burada şöyle bir husus var; bugün Birleşik Devletler çok net bir şekilde tek kutuplu bir dünyayı hedefliyor, bunu hepimiz biliyoruz. 11 Eylül sonrası başlattığı süreçte. Çin ise diğer aktörleri de içinde barındıran, burada Şi Cinping’in dört inisiyatifi çerçevesinde de temel sütunlarını bulan çok kutupluluğu merkeze alan yeni bir dünya düzenine atıfta bulunuyor. APEC Zirvesi’nde Şi Cinping konuşurken Pasifik üzerinden yeni dünya düzeni ile ya da yeni uluslararası sistemin inşası ile ilgili şu ifadeyi kullandı: ‘Dönüşüm’ dedi. Bakın, değişim değil. ‘Dünya büyük bir dönüşüme doğru evriliyor’ dedi. O yüzden buradaki mevcut sistem üzerinde bir takım makyaj ya da aperatif çözüm arayışlarının sonuç getirmeyeceğini, o yüzden dünyanın çok daha köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine hazır olması gerektiğini ve bunun merkezinde de Pasifik’in yer aldığını belirtti. Bu kapsamda Şi Cinping’in altını çizdiği bir diğer husus da şuydu; ‘Çok net bir şekilde sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumalıyız’ dedi. Bu Birleşik Devletler’in dünyada tekrar hegemonyayı sağlama ya da devam ettirme noktasında 2K, yani kaynaklar ve koridorlar noktasına karşı Şi Cinping ‘Bu konuda tekeli, inisiyatifi Birleşik Devletler’e bırakamayız’ dedi. Dolayısıyla Asya-Pasifik ülkeleri olarak, en temelde APEC olarak burada inisiyatif almak zorundayız dedi.

İkincisi; ‘Açık ve kapsayıcı bölge ekonomisini inşa etmeliyiz’ dedi. Bugün Birleşik Devletler’in en temel kaygısı gücünü tesis ettiği ekonominin, ki ekonomik anlamda gücünün iki temel ayağı söz konusuydu: biri Avrupa, biri Pasifik. Dolayısıyla Cinping çok net bir şekilde, Trump’a adeta cevap verir mahiyette ‘Kendi aramızda ekonomik iş birliğini artırmalıyız ve bölgesel entegrasyonu daha da derinleştirme mecburiyeti ile karşı karşıyayız’ dedi. Bu, Amerika’nın en temel endişesi ve bu anlamda oyunu bozmaya dönük yaklaşımlarına Cinping’in önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceği ile ilgili verilen önemli ipuçlarıydı.”