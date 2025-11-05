https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/rus-fizikci-tereminin-icat-ettigi-muzik-aleti-turkiyede-tanitildi-1100757009.html

Rus fizikçi Teremin’in icat ettiği müzik aleti Türkiye’de tanıtıldı

Sputnik Türkiye

Rus fizikçi Lev Teremin tarafından 100 yılı aşkın süre önce icat edilen teremin adlı müzik aleti, Türkiye'de düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Rus müzisyen Peter Teremin, Türkiye'nin çeşitli illerinde konser vererek 1919'da büyük dedesi Rus fizikçi Lev Teremin tarafından icat edilen, dünyanın 'ilk ve tek temassız müzik aleti' teremini tanıttı.Ankara'daki Rus Müzesi tarafından düzenlenen turne kapsamında Teremin, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Çorum, Afyonkarahisar ve Side'de konserler, atölye çalışmaları organize etti ve Başkanlık Orkestrası, Antik Side Kenti, beş devlet konservatuarı ve Ankara'daki Rus Evi'nde sahne aldı. Üç konser, ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile birlikte gerçekleştirildi.Sputnik'e demeç veren Teremin, "Bu, konserler için Türkiye'ye ikinci gelişim. Bu ülkeyi, halkını, turistik yerlerini ve mutfağını çok sevdiğimi hissediyorum. Anjelika Akbar ile tanışmak ve birlikte çalışmak beni çok mutlu etti. O sadece harika bir müzisyen değil, aynı zamanda sahnede birlikte çalışmak için ideal olan, iletişime çok açık bir müzisyen. Umarım onunla işbirliğimiz devam eder" dedi.Dünyada elektronik müzik tarihini başlatan, büyük dedesi tarafından icat edilen enstrüman olan teremin hakkında da konuşan Teremin, "Bu, 100 yıllık geçmişi boyunca hiçbir değişiklik geçirmemiş dünyadaki tek alettir. Bir yandan, tereminin sesi elektriklidir. Öte yandan, dünyada müzisyenin bedeni ve duygularıyla bu kadar iç içe geçmiş ve insan sesine bu kadar benzeyen başka bir enstrüman yoktur. Bu inanılmaz iki özellik dinleyiciyi şaşırtıyor ve büyülüyor" ifadelerini kullandı.Rus sanatçı Teremin, tereminle seslendirdiği Türk halk şarkılarından oluşan bir albüm kaydetmek için materyal toplamaya devam ediyor.

