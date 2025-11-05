Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/rus-fizikci-tereminin-icat-ettigi-muzik-aleti-turkiyede-tanitildi-1100757009.html
Rus fizikçi Teremin’in icat ettiği müzik aleti Türkiye’de tanıtıldı
Rus fizikçi Teremin’in icat ettiği müzik aleti Türkiye’de tanıtıldı
Sputnik Türkiye
Rus fizikçi Lev Teremin tarafından 100 yılı aşkın süre önce icat edilen teremin adlı müzik aleti, Türkiye'de düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T14:30+0300
2025-11-05T14:30+0300
yaşam
anjelika akbar
sputnik
teremin
peter teremin
rusya
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100756661_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_05f5b482ac8602517a46fb9a27d79ddb.jpg
Rus müzisyen Peter Teremin, Türkiye'nin çeşitli illerinde konser vererek 1919'da büyük dedesi Rus fizikçi Lev Teremin tarafından icat edilen, dünyanın 'ilk ve tek temassız müzik aleti' teremini tanıttı.Ankara'daki Rus Müzesi tarafından düzenlenen turne kapsamında Teremin, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Çorum, Afyonkarahisar ve Side'de konserler, atölye çalışmaları organize etti ve Başkanlık Orkestrası, Antik Side Kenti, beş devlet konservatuarı ve Ankara'daki Rus Evi'nde sahne aldı. Üç konser, ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile birlikte gerçekleştirildi.Sputnik'e demeç veren Teremin, "Bu, konserler için Türkiye'ye ikinci gelişim. Bu ülkeyi, halkını, turistik yerlerini ve mutfağını çok sevdiğimi hissediyorum. Anjelika Akbar ile tanışmak ve birlikte çalışmak beni çok mutlu etti. O sadece harika bir müzisyen değil, aynı zamanda sahnede birlikte çalışmak için ideal olan, iletişime çok açık bir müzisyen. Umarım onunla işbirliğimiz devam eder" dedi.Dünyada elektronik müzik tarihini başlatan, büyük dedesi tarafından icat edilen enstrüman olan teremin hakkında da konuşan Teremin, "Bu, 100 yıllık geçmişi boyunca hiçbir değişiklik geçirmemiş dünyadaki tek alettir. Bir yandan, tereminin sesi elektriklidir. Öte yandan, dünyada müzisyenin bedeni ve duygularıyla bu kadar iç içe geçmiş ve insan sesine bu kadar benzeyen başka bir enstrüman yoktur. Bu inanılmaz iki özellik dinleyiciyi şaşırtıyor ve büyülüyor" ifadelerini kullandı.Rus sanatçı Teremin, tereminle seslendirdiği Türk halk şarkılarından oluşan bir albüm kaydetmek için materyal toplamaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/antarktika-alarm-veriyor-hektoria-buzulu-modern-tarihin-en-hizli-cozulmesini-yasadi-1100755594.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100756661_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_5b8b98c9fb19f17452228e38775fcd89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anjelika akbar, sputnik, teremin, peter teremin, rusya, türkiye
anjelika akbar, sputnik, teremin, peter teremin, rusya, türkiye

Rus fizikçi Teremin’in icat ettiği müzik aleti Türkiye’de tanıtıldı

14:30 05.11.2025
teremin
teremin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
Abone ol
Rus fizikçi Lev Teremin tarafından 100 yılı aşkın süre önce icat edilen teremin adlı müzik aleti, Türkiye'de düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı.
Rus müzisyen Peter Teremin, Türkiye'nin çeşitli illerinde konser vererek 1919'da büyük dedesi Rus fizikçi Lev Teremin tarafından icat edilen, dünyanın 'ilk ve tek temassız müzik aleti' teremini tanıttı.

Ankara'daki Rus Müzesi tarafından düzenlenen turne kapsamında Teremin, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Çorum, Afyonkarahisar ve Side'de konserler, atölye çalışmaları organize etti ve Başkanlık Orkestrası, Antik Side Kenti, beş devlet konservatuarı ve Ankara'daki Rus Evi'nde sahne aldı. Üç konser, ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile birlikte gerçekleştirildi.

Sputnik'e demeç veren Teremin, "Bu, konserler için Türkiye'ye ikinci gelişim. Bu ülkeyi, halkını, turistik yerlerini ve mutfağını çok sevdiğimi hissediyorum. Anjelika Akbar ile tanışmak ve birlikte çalışmak beni çok mutlu etti. O sadece harika bir müzisyen değil, aynı zamanda sahnede birlikte çalışmak için ideal olan, iletişime çok açık bir müzisyen. Umarım onunla işbirliğimiz devam eder" dedi.

Dünyada elektronik müzik tarihini başlatan, büyük dedesi tarafından icat edilen enstrüman olan teremin hakkında da konuşan Teremin, "Bu, 100 yıllık geçmişi boyunca hiçbir değişiklik geçirmemiş dünyadaki tek alettir. Bir yandan, tereminin sesi elektriklidir. Öte yandan, dünyada müzisyenin bedeni ve duygularıyla bu kadar iç içe geçmiş ve insan sesine bu kadar benzeyen başka bir enstrüman yoktur. Bu inanılmaz iki özellik dinleyiciyi şaşırtıyor ve büyülüyor" ifadelerini kullandı.

Rus sanatçı Teremin, tereminle seslendirdiği Türk halk şarkılarından oluşan bir albüm kaydetmek için materyal toplamaya devam ediyor.
Hektoria Buzulu modern tarihin en hızlı çözülmesini yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
YAŞAM
Antarktika alarm veriyor: Hektoria Buzulu modern tarihin en hızlı çözülmesini yaşadı
14:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала