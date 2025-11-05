Prostat kanserinin en öldürücü türüne karşı Türk beyinlerin getirdiği çözüm önerileri

“Prostat kanseri erkeklerde yaygın olan bir kanser türü. Çok farklı tedavi yöntemleri de var. ancak tedaviler başlangıçta olumlu sonuç verse de uzun vadede hastalar tedavilere karşı direnç göstermeye başlıyorlar. Daha sonrasında farklı yerlerde metastaza sebep olup hastanın ölümüne yol açıyor. Prostat kanseriyle ilgili bilinen bir proteinin üretim mekanizmasını araştırmayı hedefliyoruz. Var olan proteinleri hücre nasıl aktive ediyor bunu soruyoruz. Bu mekanizmayı anlayarak proteinin üretimini durdurmayı hedefliyoruz. Aynı protein farklı işlevler yapabiliyor. Her kanser tipi birbirinden çok farklı. Hiçbir bilimsel buluş bir anda olmuyor. Adım adım yukarı çıkıyoruz.”