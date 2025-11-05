Türkiye
ABD, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi
- Sputnik Türkiye, 1920
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/prostat-kanserinin-en-oldurucu-turune-karsi-turk-beyinlerin-getirdigi-cozum-onerileri-1100764203.html
Prostat kanserinin en öldürücü türüne karşı Türk beyinlerin getirdiği çözüm önerileri
Prostat kanserinin en öldürücü türüne karşı Türk beyinlerin getirdiği çözüm önerileri
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T16:45+0300
2025-11-05T16:45+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
kanser
prostat kanseri
yeni̇ şeyler rehberi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Prostat kanseri, prostat bezi hücrelerinde anormal ve kontrolsüz hücre oluşumu ve çoğalması ile başlayan kanser türü olarak biliniyor.Prostat kanseriyle ilgili çalışmalarda bulunan Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk, çözüm önerilerini aktarırken, nasıl bir yol izlediklerini de anlattı.Gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Kuzuoğlu, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, kanser, prostat kanseri, yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, kanser, prostat kanseri, yeni̇ şeyler rehberi̇

Prostat kanserinin en öldürücü türüne karşı Türk beyinlerin getirdiği çözüm önerileri

16:45 05.11.2025
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
Abone ol
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk oldu.
Prostat kanseri, prostat bezi hücrelerinde anormal ve kontrolsüz hücre oluşumu ve çoğalması ile başlayan kanser türü olarak biliniyor.
Prostat kanseriyle ilgili çalışmalarda bulunan Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk, çözüm önerilerini aktarırken, nasıl bir yol izlediklerini de anlattı.
Gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Kuzuoğlu, şunları söyledi:
“Prostat kanseri erkeklerde yaygın olan bir kanser türü. Çok farklı tedavi yöntemleri de var. ancak tedaviler başlangıçta olumlu sonuç verse de uzun vadede hastalar tedavilere karşı direnç göstermeye başlıyorlar. Daha sonrasında farklı yerlerde metastaza sebep olup hastanın ölümüne yol açıyor. Prostat kanseriyle ilgili bilinen bir proteinin üretim mekanizmasını araştırmayı hedefliyoruz. Var olan proteinleri hücre nasıl aktive ediyor bunu soruyoruz. Bu mekanizmayı anlayarak proteinin üretimini durdurmayı hedefliyoruz. Aynı protein farklı işlevler yapabiliyor. Her kanser tipi birbirinden çok farklı. Hiçbir bilimsel buluş bir anda olmuyor. Adım adım yukarı çıkıyoruz.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала