Prostat kanserinin en öldürücü türüne karşı Türk beyinlerin getirdiği çözüm önerileri
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nden Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk oldu.
Prostat kanseri, prostat bezi hücrelerinde anormal ve kontrolsüz hücre oluşumu ve çoğalması ile başlayan kanser türü olarak biliniyor.Prostat kanseriyle ilgili çalışmalarda bulunan Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nden Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk, çözüm önerilerini aktarırken, nasıl bir yol izlediklerini de anlattı.Gazeteci Serhat Ayan'ın sorularını yanıtlayan Kuzuoğlu, şunları söyledi:
Prostat kanserinin en öldürücü türüne karşı Türk beyinlerin getirdiği çözüm önerileri
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk oldu.
Prostat kanseri, prostat bezi hücrelerinde anormal ve kontrolsüz hücre oluşumu ve çoğalması ile başlayan kanser türü olarak biliniyor.
Prostat kanseriyle ilgili çalışmalarda bulunan Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk, çözüm önerilerini aktarırken, nasıl bir yol izlediklerini de anlattı.
Gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Kuzuoğlu, şunları söyledi:
“Prostat kanseri erkeklerde yaygın olan bir kanser türü. Çok farklı tedavi yöntemleri de var. ancak tedaviler başlangıçta olumlu sonuç verse de uzun vadede hastalar tedavilere karşı direnç göstermeye başlıyorlar. Daha sonrasında farklı yerlerde metastaza sebep olup hastanın ölümüne yol açıyor. Prostat kanseriyle ilgili bilinen bir proteinin üretim mekanizmasını araştırmayı hedefliyoruz. Var olan proteinleri hücre nasıl aktive ediyor bunu soruyoruz. Bu mekanizmayı anlayarak proteinin üretimini durdurmayı hedefliyoruz. Aynı protein farklı işlevler yapabiliyor. Her kanser tipi birbirinden çok farklı. Hiçbir bilimsel buluş bir anda olmuyor. Adım adım yukarı çıkıyoruz.”