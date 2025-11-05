Mehmet Perinçek: ABD Türkiye’ye bir paket program dayatıyor

“Azerbaycan Türkleri ile Ermenilerin Rusya’ya karşı Amerikan projesinde birleşmesi planını Paşinyan çok net bir şekilde konuşmasında ifade etti. Bu, söylediğimiz paket programın ayaklarından bir tanesi. İkinci ayağı; Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Suriye’de Esad’ın yıkılması, Şara’nın iktidara gelmesi ile birlikte ilk başta Suriye hükümeti ‘Biz İsrail ile aramızı iyi tutarsak onun hiddetinden kurutuluruz ve biz de kendi ülkemizi inşa edecek bir fırsat bulmuş oluruz’ şeklinde baktılar olaya. Devamlı İsrail’e ortak güvenlik, ortak düşman vurgusunu dile getirdiler. Fakat bu İsrail’in hiddetinden kurtulmaya yetmedi. Tam tersine, İsrail’in şiddeti daha fazla arttı. Suriye ordusunun alt yapısını tamamen bombaladı, bölgeleri işgal etti ve Dürzi bölgesini de tamamen Suriye’den kopardı. Şu anda Dürzi bölgesine Suriye güvelik güçlerinin burnunu dahi sokması mümkün gözükmüyor.

Bununla birlikte bu ilk başta silahlı olarak Suriye’yi tehdit eden bu tavırla birlikte de olaya Barrack’ın dahil olduğunu görüyoruz. Barrack’ın orada yeni bir Amerikan barışını dayattığını; hem SDG ile Şam arasındaki ilişkilerde hami rolünü oynadığını, yine Suriye’nin İsrail ile Amerikan şartlarında buluşması ve barışmasını dayatan bir rol oynadığını görüyoruz. Aynısını yine Gazze’de de yaşadık. Bütün bu üç noktaya Gazze’de Trump barışı, Suriye’de Trump inisiyatifi, Güneydoğu Asya’da da Trump yolu projelerine baktığımızda tipik bir şey var; Rusya, İran ve Çin’in bu bölgelerden tasfiyesi, oyun dışı bırakılması, kenara itilmesi söz konusu oluyor. Suriye’de Astana süreci vardı, Trump inisiyatifi geldi. Yine Gazze’de Çin’in önemli bir etkisi vardı. Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasında onları barıştırmaya ya da birleştirmeye çalışan bir rol oynuyordu. Rusya’nın ve İran’ın desteği söz konusuydu. Trump barışına baktığımızda İran, Rusya ve Çin uzaklaştırıldı; onun yerine Batı’nın, ABD’nin, Atlantik güçlerinin inisiyatifinde bir barış gerçekleştirildi.”