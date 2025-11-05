Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun: Yoksulluk bir halk sağlığı sorunu

“Geçtiğimiz ayın açlık sınırı 26 bin 418 lira. Yoksulluk sınırı da 91 bin 381 lira. DİSK’in hazırladığı Türkiye Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk raporuna göre ülkemizde 17 milyon 821 bin yurttaş temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. TÜİK verileri de bunu destekliyor. Yani her 10 yurttaştan 2 tanesi yoksul. Yoksulluk sınırı da ülkemizde 10 yılda 12 kat arttı. Her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Okullarda hiç olmazsa bir öğün karınları doysun istiyoruz. Her 7 kişiden biri düzenli sosyal yardıma muhtaç. Çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. MESEM projeleri nedeniyle çalışan çocuklar çok mağdur durumda. Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur.”