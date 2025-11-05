https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ankara-tabip-odasi-baskani-mine-coskun-yoksulluk-bir-halk-sagligi-sorunu-1100753456.html
Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun: Yoksulluk bir halk sağlığı sorunu
Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun: Yoksulluk bir halk sağlığı sorunu
Gazeteci Güçlü Özgan'ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun oldu. 05.11.2025
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, "Yoksulluk Halk Sağlığı Sorunudur" başlığıyla DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi’nin (EMAR) ve TÜİK verilerine göre "yoksulluğun artık halk sağlığı" sorunu haline geldiğini vurguladı.Konunun detaylarını Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun, şöyle aktardı:‘Çocuklar ve gençler umutsuzluğa sürükleniyor’‘Yardım etmek değil, kalıcı çözümler bulmak gerek’
Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun: Yoksulluk bir halk sağlığı sorunu
Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun oldu.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, "Yoksulluk Halk Sağlığı Sorunudur" başlığıyla DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi’nin (EMAR) ve TÜİK verilerine göre "yoksulluğun artık halk sağlığı" sorunu haline geldiğini vurguladı.
Konunun detaylarını Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun, şöyle aktardı:
“Geçtiğimiz ayın açlık sınırı 26 bin 418 lira. Yoksulluk sınırı da 91 bin 381 lira. DİSK’in hazırladığı Türkiye Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk raporuna göre ülkemizde 17 milyon 821 bin yurttaş temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. TÜİK verileri de bunu destekliyor. Yani her 10 yurttaştan 2 tanesi yoksul. Yoksulluk sınırı da ülkemizde 10 yılda 12 kat arttı. Her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Okullarda hiç olmazsa bir öğün karınları doysun istiyoruz. Her 7 kişiden biri düzenli sosyal yardıma muhtaç. Çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. MESEM projeleri nedeniyle çalışan çocuklar çok mağdur durumda. Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur.”
‘Çocuklar ve gençler umutsuzluğa sürükleniyor’
“O çocukları düşünün, televizyonlarda reklamlar var. Bu reklamların yiyecek, içecek giyecek boyutu var. Çocuğa yeterince besin vermezseniz gelecek kuşakları da etkiliyorsunuz. Çocuğun arkadaşları kafeye gidiyor o gidemiyor, arkadaşları internet ve bilgisayardan ödevlerini rahatlıkla yapabilirken o yapamıyor, evinde ısınamıyor. Bütün bunlar çocuklar ve gençleri umutsuzluğa sürüklüyor. İntiharlar umutsuzluk nedeniyle ortaya çıkıyor.”
‘Yardım etmek değil, kalıcı çözümler bulmak gerek’
“Yardım etmek değil kalıcı çözümler bulmak gerekiyor. Biz çalışanlar vergilerimizi verirken bir bakıyorsunuz çok zenginlerin vergi miktarları bir kalemde siliniveriyor. Bu ülkede adaletsiz bir gelir ve vergi sistemi var. Gelirde ve vergide adalet sağlanması, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir noktaya çekilmesi gerekiyor.”