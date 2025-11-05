https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ankara-sosyal-bilimler-universitesinde-korkutan-patlama-1100760634.html

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan olay: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan olay: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T16:02+0300

2025-11-05T16:02+0300

2025-11-05T16:18+0300

türki̇ye

ankara

doğalgaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100760922_0:327:2720:1857_1920x0_80_0_0_c9ea4276e2bf5be2e4beac49b4a48939.jpg

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Açığa çıkan gazdan dolayı beşi öğrenci 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme gazı dışarı taştıUlus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.Beş öğrenci ve bir teknik personel hastaneye kaldırıldıSızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, doğalgaz