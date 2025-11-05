https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ankara-sosyal-bilimler-universitesinde-korkutan-patlama-1100760634.html
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan olay: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan olay: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T16:02+0300
2025-11-05T16:02+0300
2025-11-05T16:18+0300
türki̇ye
ankara
doğalgaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100760922_0:327:2720:1857_1920x0_80_0_0_c9ea4276e2bf5be2e4beac49b4a48939.jpg
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Açığa çıkan gazdan dolayı beşi öğrenci 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme gazı dışarı taştıUlus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.Beş öğrenci ve bir teknik personel hastaneye kaldırıldıSızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100760922_0:8:2720:2048_1920x0_80_0_0_c091fbfd93f3fc69ef4a76056e9fdeb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, doğalgaz
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan olay: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
16:02 05.11.2025 (güncellendi: 16:18 05.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Açığa çıkan gazdan dolayı beşi öğrenci 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın söndürme gazı dışarı taştı
Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.
İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.
Beş öğrenci ve bir teknik personel hastaneye kaldırıldı
Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.