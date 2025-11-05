Türkiye
ABD, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ankara-sosyal-bilimler-universitesinde-korkutan-patlama-1100760634.html
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan olay: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan olay: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T16:02+0300
2025-11-05T16:18+0300
türki̇ye
ankara
doğalgaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100760922_0:327:2720:1857_1920x0_80_0_0_c9ea4276e2bf5be2e4beac49b4a48939.jpg
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Açığa çıkan gazdan dolayı beşi öğrenci 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme gazı dışarı taştıUlus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.Beş öğrenci ve bir teknik personel hastaneye kaldırıldıSızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100760922_0:8:2720:2048_1920x0_80_0_0_c091fbfd93f3fc69ef4a76056e9fdeb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, doğalgaz
ankara, doğalgaz

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan olay: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

16:02 05.11.2025 (güncellendi: 16:18 05.11.2025)
© Cankut TaşdanAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© Cankut Taşdan
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında, yangın önleme sistemindeki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Açığa çıkan gazdan dolayı beşi öğrenci 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın söndürme gazı dışarı taştı

Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.
İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.

Beş öğrenci ve bir teknik personel hastaneye kaldırıldı

Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала