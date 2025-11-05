https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/500-yillik-turk-kahvesi-turkiyenin-abde-tescil-edilen-ilk-geleneksel-urun-adi-oldu-1100752556.html
500 yıllık Türk kahvesi, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk "geleneksel ürün adı" oldu
500 yıllık Türk kahvesi, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk "geleneksel ürün adı" oldu
Sputnik Türkiye
Türk kahvesi Türkiye'nin AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olarak kayıtlara geçti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T12:57+0300
2025-11-05T12:57+0300
2025-11-05T12:57+0300
yaşam
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
türk kahvesi
coğrafi işaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/05/1064217874_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f6e9a90c29db3fbb4a9f4fd2a6d2a2ec.jpg
Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun ardından Türk kahvesi de Türkiye'nin AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olarak kayıtlara geçti.500 yılı aşkın geçmişe sahipTürk kahvesinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan başvuru soncunda 3 aylık sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olduğu vurgulandı. TOBB tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: Türkiye'nin hangi ürünleri coğrafi işaret tescili aldı?"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/tarihi-degistiren-arastirma-8-bin-yil-once-kadinlar-toplumun-belirleyicisiydi-1098396000.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/05/1064217874_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_8fbad536b779c4c1ef7843a73ac62bd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), türk kahvesi, coğrafi işaret
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), türk kahvesi, coğrafi işaret
500 yıllık Türk kahvesi, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk "geleneksel ürün adı" oldu
Türk kahvesi Türkiye'nin AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun ardından Türk kahvesi de Türkiye'nin AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olarak kayıtlara geçti.
500 yılı aşkın geçmişe sahip
Türk kahvesinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan başvuru soncunda 3 aylık sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olduğu vurgulandı. TOBB tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
"Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa'da da tescilleniyor."
Türkiye'nin hangi ürünleri coğrafi işaret tescili aldı?
"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu."