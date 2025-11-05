Türkiye
ABD, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Ateşkesin ardından Gazze’de bazı ekmek fırınları yeniden üretime başladı
Ateşkesin ardından Gazze’de bazı ekmek fırınları yeniden üretime başladı
Gazze Şeridi’nde ateşkesin ardından bazı fırınlar yeniden üretime başladı. Dünya Gıda Programı’nın desteğiyle Rimal Mahallesi’nde ekmek dağıtılırken, Han... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
gazze
gazze şeridi
ekmek
gazze
gazze şeridi
Ateşkesin ardından Gazze’de bazı ekmek fırınları yeniden üretime başladı

16:22 05.11.2025
Gazze Şeridi’nde ateşkesin ardından bazı fırınlar yeniden üretime başladı. Dünya Gıda Programı’nın desteğiyle Rimal Mahallesi’nde ekmek dağıtılırken, Han Yunus’ta yerinden edilen sivillere sıcak yemek ulaştırıldı.
Gazze’de ateşkesin ardından hayat yavaş yavaş dönüyor. Ateşkesin sağlanmasının ardından Gazze Şeridi’nde uzun süredir kapalı olan bazı ekmek fırınları yeniden çalışmaya başladı.

Gazze’de ateşkesin ardından hayat yavaş yavaş dönüyor. Ateşkesin sağlanmasının ardından Gazze Şeridi’nde uzun süredir kapalı olan bazı ekmek fırınları yeniden çalışmaya başladı.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi’nde toplanan onlarca Filistinli, Dünya Gıda Programı (WFP) desteğiyle üretim yapan fırınlardan cüzi bir ücret karşılığında ekmek aldı.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi’nde toplanan onlarca Filistinli, Dünya Gıda Programı (WFP) desteğiyle üretim yapan fırınlardan cüzi bir ücret karşılığında ekmek aldı.

Günlerdir un ve yakıt sıkıntısı nedeniyle üretim yapamayan fırınların yeniden faaliyete geçmesi, bölgede umut yarattı.

Günlerdir un ve yakıt sıkıntısı nedeniyle üretim yapamayan fırınların yeniden faaliyete geçmesi, bölgede umut yarattı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde bir hayır kurumu, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıttı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde bir hayır kurumu, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıttı.

Dağıtım sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok aile, günler sonra ilk kez sıcak yemek yiyebildi.

Dağıtım sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok aile, günler sonra ilk kez sıcak yemek yiyebildi.

Ateşkesin getirdiği görece sakinlik, yardım kuruluşlarının bölgeye erişimini kolaylaştırırken, Gazze genelinde gıda ve su sıkıntısı kritik seviyede devam ediyor.

Ateşkesin getirdiği görece sakinlik, yardım kuruluşlarının bölgeye erişimini kolaylaştırırken, Gazze genelinde gıda ve su sıkıntısı kritik seviyede devam ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından Gazze Şeridi’ndeki bazı ekmek fırınları yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Ateşkesin sağlanmasının ardından Gazze Şeridi’ndeki bazı ekmek fırınları yeniden faaliyet göstermeye başladı.

