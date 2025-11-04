https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/yeni-avukatlik-tarifesi-yururlukte-kira-davasi-30-bin-agir-ceza-65-bin-lira-1100724339.html
Yeni avukatlık tarifesi yürürlükte: Kira davası 30 bin, ağır ceza 65 bin lira
Yeni avukatlık tarifesi yürürlükte: Kira davası 30 bin, ağır ceza 65 bin lira
Sputnik Türkiye
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yeniden belirlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T13:59+0300
2025-11-04T13:59+0300
2025-11-04T13:59+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
avukat
türkiye barolar birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Yeni tebliğe göre, maktu ücretlere ilişkin yaklaşık yüzde 36 oranında artış sağlandı.Dava ücretleri 9 bin lira ile 120 bin lira arasında olacak. Takip edilen davalarda belirlenen maktu ücretler, asliye mahkemelerinde 45 bin, sulh hukuk mahkemelerinde 30 bin, tüketici mahkemelerinde 22 bin 500 lira olarak belirlendi.Okan Aslan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hakkında konuştu.Aslan, yeni tebliğle birlikte maktu ücretlerde yaklaşık yüzde 36 oranında artış yapıldığını belirterek, dava ücretlerinin 9 bin lira ile 120 bin lira arasında değişeceğini aktardı. Aslan, sözlerine şöyle devam etti:Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasına değinen Aslan, şunları aktadır:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, avukat, türkiye barolar birliği
radyo sputnik, radyo, radyo, avukat, türkiye barolar birliği
Yeni avukatlık tarifesi yürürlükte: Kira davası 30 bin, ağır ceza 65 bin lira
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yeniden belirlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yeni tebliğe göre, maktu ücretlere ilişkin yaklaşık yüzde 36 oranında artış sağlandı.
Dava ücretleri 9 bin lira ile 120 bin lira arasında olacak. Takip edilen davalarda belirlenen maktu ücretler, asliye mahkemelerinde 45 bin, sulh hukuk mahkemelerinde 30 bin, tüketici mahkemelerinde 22 bin 500 lira olarak belirlendi.
Okan Aslan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hakkında konuştu.
Aslan, yeni tebliğle birlikte maktu ücretlerde yaklaşık yüzde 36 oranında artış yapıldığını belirterek, dava ücretlerinin 9 bin lira ile 120 bin lira arasında değişeceğini aktardı.
Aslan, sözlerine şöyle devam etti:
Kira davaları için avukata 30 bin lira, tahliye davaları için 20 bin lira, icra işlemleri için ise 9 bin lira ödenecek. Boşanma davalarında ücret 45 bin, ağır ceza davalarında ise 65 bin liraya yükseldi. Özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlara ödeyeceği asgari ücret 33 bin lira olarak belirlendi. Büroda verilen sözlü danışmanlık ücretinin ilk saat için 4 bin lira, sonraki her saat için bin 800 lira, çağrı üzerine verilen danışmanlık hizmetleri ise 7 bin liraya çıktı.
Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasına değinen Aslan, şunları aktadır:
2025–2026 tarifesinde maktu ücretlere ortalama yüzde 36,15 artış yapıldı. Nispi tarife ücretine ise yüzde 13’lük yeni bir dilim eklendi. Vatandaş açısından davaya gitmeden önce bu ücretleri bilmek önemli. Kaybedilen davalarda aynı ücretin karşı tarafa da ödenmesi gerekiyor.