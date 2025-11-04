Yeni avukatlık tarifesi yürürlükte: Kira davası 30 bin, ağır ceza 65 bin lira

Kira davaları için avukata 30 bin lira, tahliye davaları için 20 bin lira, icra işlemleri için ise 9 bin lira ödenecek. Boşanma davalarında ücret 45 bin, ağır ceza davalarında ise 65 bin liraya yükseldi. Özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlara ödeyeceği asgari ücret 33 bin lira olarak belirlendi. Büroda verilen sözlü danışmanlık ücretinin ilk saat için 4 bin lira, sonraki her saat için bin 800 lira, çağrı üzerine verilen danışmanlık hizmetleri ise 7 bin liraya çıktı.