Uzun süreli melatonin kullananlarda kalp yetmezliği riski yüzde 90 daha yüksek çıktı
Uzun süreli melatonin kullananlarda kalp yetmezliği riski yüzde 90 daha yüksek çıktı
Yeni araştırmaya göre, uyku düzenleyici olarak sıkça tercih edilen melatonin takviyesinin uzun süreli kullanımı, kalp yetmezliği ve ölüm riskinde artışla bağlantılı olabilir.
Melatonin, beyindeki epifiz bezi tarafından doğal olarak üretilen ve vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormon. Ancak piyasada satılan sentetik melatonin takviyeleri, Türkiye dahil çoğu ülkede reçetesiz temin edilebiliyor ve bu ürünlerin dozları ile saflıkları arasında ciddi farklar bulunabiliyor.5 yıllık veriler incelendiAmerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından yapılan araştırmada en az bir yıl boyunca melatonin kullanan kronik uykusuzluk (insomnia) hastaları, bu takviyeyi hiç kullanmamış kişilerle karşılaştırıldı. Veriler, dünya genelinde milyonlarca hastanın elektronik sağlık kayıtlarını içeren TriNetX Global Araştırma Ağı üzerinden toplandı.Sonuçlara göre:Araştırmanın başyazarı, New York'taki SUNY Downstate Üniversitesi’nden Dr. Ekenedilichukwu Nnadi, "Melatonin genellikle güvenli ve 'doğal' bir uyku desteği olarak görülüyor, ancak bulgularımız bu algının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.Uzmanlardan uyarıAHA Uyku ve Kardiyometabolik Sağlık Komitesi Başkanı Dr. Marie-Pierre St-Onge, araştırmaya dahil olmasa da sonuçların önemli olduğunu vurguladı:Melatonin reçetesiz satılıyor ve birçok kişi yıllarca kullanıyor. Oysa melatonin uzun vadeli insomnia tedavisi için onaylanmış bir ilaç değil. Kronik kullanım hekim kontrolü olmadan yapılmamalı.
