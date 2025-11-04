https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-300-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1100721382.html
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu dün gece Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırı düzenlerken devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300 kadar Ukraynalı asker... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T12:57+0300
2025-11-04T12:57+0300
2025-11-04T12:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098536132_0:124:2442:1498_1920x0_80_0_0_7d505ae91c14728a6073457d012e0b24.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1300 asker, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmelerini besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, topçu mühimmat imalat atölyesi, yakıt deposu ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 204 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/abd-basini-trump-yonetiminin-gazze-gorev-gucune-dair-taslak-planlarini-paylasti-1100717944.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098536132_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_aefd2061ff5920c93da54c26adf818d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi
Rus ordusu dün gece Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırı düzenlerken devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1300 asker, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmelerini besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, topçu mühimmat imalat atölyesi, yakıt deposu ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 204 uçak tipi İHA’sını düşürdü.