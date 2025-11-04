https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-300-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1100721382.html

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rus ordusu dün gece Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırı düzenlerken devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300 kadar Ukraynalı asker... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T12:57+0300

2025-11-04T12:57+0300

2025-11-04T12:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098536132_0:124:2442:1498_1920x0_80_0_0_7d505ae91c14728a6073457d012e0b24.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1300 asker, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmelerini besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, topçu mühimmat imalat atölyesi, yakıt deposu ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 204 uçak tipi İHA’sını düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/abd-basini-trump-yonetiminin-gazze-gorev-gucune-dair-taslak-planlarini-paylasti-1100717944.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat