Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi
04.11.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1300 asker, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmelerini besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, topçu mühimmat imalat atölyesi, yakıt deposu ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 204 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
12:57 04.11.2025
Rus ordusu dün gece Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırı düzenlerken devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1300 asker, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmelerini besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, topçu mühimmat imalat atölyesi, yakıt deposu ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 204 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
