‘Trump’ın ‘kırılgan barışı’ önümüzdeki dönemde yeni çatışmalar doğuracak'

“Trump’ın iktidara geldiğinden beri ‘Dünyaya barış getireceğim’ diye bir söylemi var. Bu söylemin bir parçası da Ortadoğu. Muhtemelen yıl sonuna kadar da Lübnan ve Suriye ile ilgili de birtakım gelişmelerin olma ihtimali var. Filistin’de bir ateşkes yapıldı. Fakat bu ateşkes sonrasında İsrail’in saldırıları hala devam ediyor. Tabii bu süreçte özellikle Hamas’ın ikna edilmesi konusunda Türkiye ve bazı Müslüman ülkelerin Mısır’da yapılan görüşmelerde önemli bir rol oynadığını gördük. Tabii Katar gibi ülkeler de ön plana çıktı. Fakat bundan sonra ne olacağını açıkçası kimse bilmiyor. Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack Türkiye’ye sürekli bölge ile ilgili bir rol biçiyor. Bu sadece Gazze ile de sınırlı değil, Suriye de bunun bir parçası. Diğer taraftan son açıklamasında İsrail ile Türkiye arasında bir çatışmanın olmayacağını ifade etti. Tabii Trump ve Tom Barrack’ın açıklamaları ne kadar gerçekleşir veya bu konuya müdahil olan aktörler ya da sıradan insanlar ne kadar inanıyor, tabii bu tartışmalı. Bölgeyi çok kırılgan bir barış bekliyor, Filistin de dahil. Sonrasında ne olacağı da kimsenin tahmin etmeyeceği bir şekilde gelişecek gibi görünüyor.

Bu bölgeyi çalışan biri olarak benim tahminim; Trump’ın bu barış girişimleri, bu kırılgan barışları önümüzdeki belki 5-10 sene boyunca konuşacağımız yeni çatışmaların da alt yapısını hazırlıyor. Filistin meselesini belki biraz daha ayrı tutmak lazım. Çünkü Gazze’deki Filistinlilerin varlıklarını devam edip ettiremeyecekleri de oldukça tartışmalı. Bu konuda Filistin devletinin tanınması ile ilgili birtakım söylemler hala uluslararası kamuoyunda dolaşıyor ama çoğu devlet de artık bunun çok mümkün olmadığını düşünmeye başladı. Bunun yanında 2023’ten beri devam eden İsrail’in siviller de dahil uyguladığı katliam. Buna rağmen Filistin Devleti’nin kurulması yönünde umutlar azaldı ki sadece Gazze ile de sınırlı değil. İsrail çatışmayı yavaş yavaş Batı Şeria bölgesine de taşımayı çalışıyor. Bundan sonraki hedefi de o olacakmış gibi gözüküyor. Trump bize güzel bir resim çizdi ama o resmin gerçekleşme ihtimali oldukça zormuş gibi gözüküyor. İsrail saldırılarını durdursa bile Hamas’ın ne olacağı, Hamas üyelerinin nereye gideceği, ellerindeki silahların ne olacağı ve Hamas bölgeden çıkmayı kabul etse bile bölgede güvenliği ve devlet otoritesini kimin sağlayacağı gibi meseleler de oldukça muğlak şekilde devam ediyor.”