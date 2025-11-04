https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ticaret-bakanligindan-kasim-ayi-indirimleri-uyarisi-1100713797.html
Ticaret Bakanlığı'ndan kasım ayı indirimleri uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan kasım ayı indirimleri uyarısı
04.11.2025
Ticaret Bakanlığı'ndan kasım ayı indirimleri uyarısı
Ticaret Bakanlığı, kasım ayında gerçekleştirilen indirim kampanyalarına yönelik tüm reklam, tanıtım ve satış faaliyetlerinin titizlikle takip edileceğini açıkladı. Tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı uygulamalar tespit edilirse idari yaptırımların gecikmeden uygulanacağı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin alışveriş tercihlerini doğrudan etkileyen indirimli satış reklamlarının Reklam Kurulu tarafından yakından izlendiği belirtildi.
Yılın en yoğun indirim dönemi olan kasım kampanyaları kapsamında gerekli incelemelerin yapılacağı vurgulanan açıklamada, “Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıyan uygulamalara karşı idari müeyyideler gecikmeksizin uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
'Tüketiciler gerçek i̇htiyaçlarını belirlemeli'
Açıklamada, tüketicilerin indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken noktalara da yer verildi.
“Satın alınacak mal veya hizmeti, ‘avantajlı fiyat’, ‘en düşük fiyat’, ‘yıldızlı ürün’ gibi ifadelerden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırın. İndirim oranlarına dikkat edin. Mal veya hizmetin değerinin çok altında satışa sunulduğu durumlarda internet sitesinin ilgili satıcıya ait olup olmadığını kontrol edin. Sosyal medya üzerinden yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olun. İnternet sitesinde SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol edin.‘1 alana 1 bedava’, ‘3 al 2 öde’ gibi koşullu kampanyalarda, şartların hangi ürünler için geçerli olduğunu dikkatle inceleyin.”
'Satıcı, i̇ndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini açıklamalı'
Bakanlık açıklamasında, indirim kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcıların kampanyaların başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmesi gerektiği vurgulandı:
“İndirime konu ürünlerde tüketiciyi yanıltabilecek, gerçekte olandan daha fazla indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturabilecek ifadelerden ve görsellerden kaçınılmalıdır.”
Açıklamada ayrıca, fiyatın geçerliliğine ilişkin süre veya stok sınırı varsa bunun da açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edildi.
'Algoritmalar ve kampanya koşulları açıkça belirtilmeli'
“Tüketiciye sunulan ‘avantajlı fiyat’, ‘yıldızlı ürün’, ‘en düşük fiyat’ gibi kampanyalarda kullanılan algoritmalara ilişkin şeffaf bilgilendirme yapılmalıdır. Koşullu satış kampanyalarında, hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu açıkça belirtilmelidir.”
Bakanlık açıklamasında, “Tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması amacıyla yürütülen denetim faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.
'Mağduriyetler Reklam Kurulu’na bildirilebilir'
Tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin, Reklam Kurulu’na iletilebileceği de hatırlatıldı.