İsrail’de tansiyon yükseliyor: Filistinli esirlere idam cezası gündemde
İsrail medyası, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Filistinli esirlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısına yeşil ışık yaktığını yazdı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam çağrısı yapmasının yankıları sürerken Başbakan Netanyahu'dan konuyla ilgili tasarıya destek geldi.İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu'nun yeşil ışık yaktığı idam yasa tasarısı, Ulusal Güvenlik Komitesi'nde ilk turda kabul edildi ve belgenin Çarşamba günü İsrail parlamentosu Knesset'in genel kurulunda oylamaya sunulması bekleniyor.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında İsrail medyasında yer alan, Filistinli esirlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısına dair gelişmeleri değerlendirdi.Çağatay, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun idam yasasına onay verdiğini belirterek şunları söyledi:
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam çağrısı yapmasının yankıları sürerken Başbakan Netanyahu'dan konuyla ilgili tasarıya destek geldi.
İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu'nun yeşil ışık yaktığı idam yasa tasarısı, Ulusal Güvenlik Komitesi'nde ilk turda kabul edildi ve belgenin Çarşamba günü İsrail parlamentosu Knesset'in genel kurulunda oylamaya sunulması bekleniyor.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında İsrail medyasında yer alan, Filistinli esirlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısına dair gelişmeleri değerlendirdi.
Çağatay, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun idam yasasına onay verdiğini belirterek şunları söyledi:
Yakın zamanda muhtemelen esirlerin idamıyla ilgili tasarı parlamentodan geçecek ve Knesset’ten onay alacak. Netanyahu bu tasarıya destek vermiş durumda. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için idam çağrısında bulunmasının ardından tartışmaların büyüdü. Hamas’tan yakalanan bazı tutukluların idamına ilişkin tasarı şu anda Knesset’te görüşülüyor ve İsrail medyası adeta ayağa kalkmış durumda. ‘Kan istiyoruz’ manşetleriyle kamuoyu oluşturuluyor. İsrail’de demokrasinin uçlarında bir medya yapısı bulunuyor. Buna rağmen toplumun yönlendirilmesi kolay. Bütün toplumlarda çoğunluk genellikle güdülmeye çok müsaittir. Önemli olan azınlığın çoğunluğu güdebileceği bir sistem kurmaktır. Bunu başaran ülkeler uygarlaşabiliyor, moderniteyi geliştirebiliyorlar.