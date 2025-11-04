İsrail’de tansiyon yükseliyor: Filistinli esirlere idam cezası gündemde

Yakın zamanda muhtemelen esirlerin idamıyla ilgili tasarı parlamentodan geçecek ve Knesset’ten onay alacak. Netanyahu bu tasarıya destek vermiş durumda. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için idam çağrısında bulunmasının ardından tartışmaların büyüdü. Hamas’tan yakalanan bazı tutukluların idamına ilişkin tasarı şu anda Knesset’te görüşülüyor ve İsrail medyası adeta ayağa kalkmış durumda. ‘Kan istiyoruz’ manşetleriyle kamuoyu oluşturuluyor. İsrail’de demokrasinin uçlarında bir medya yapısı bulunuyor. Buna rağmen toplumun yönlendirilmesi kolay. Bütün toplumlarda çoğunluk genellikle güdülmeye çok müsaittir. Önemli olan azınlığın çoğunluğu güdebileceği bir sistem kurmaktır. Bunu başaran ülkeler uygarlaşabiliyor, moderniteyi geliştirebiliyorlar.