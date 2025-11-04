Hamas: Duyurulan yeni yerleşim projesi yeni bir Yahudileştirme suçudur

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/hamas-duyurulan-yeni-yerlesim-projesi-yeni-bir-yahudilestirme-sucudur-1100736470.html
04.11.2025
Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, İsrail'in Batı Şeria'nın El Halil kentinde duyurduğu yeni yerleşim projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Merdavi, projeye tepki göstererek şöyle konuştu: Projenin detayları neler?Filistin'in El Halil Belediyesi, İsrail Planlama ve İnşaat Özel Komitesi’nin, uzun yıllardır Filistinlilere kapalı olan 12 bin 500 metrekarelik tarihi sebze pazarının bulunduğu ve Filistinlilerden gasbedilen alanda 63 dairelik iki konut inşa edilmesine yönelik planı onayladığını doğruladı.İsrail'in onayladığı projenin, yeraltı otoparklı, iki adet altı katlı binanın yanı sıra, derslikler, kütüphane ve sinagog içeren üç katlı bir yapıyı da kapsadığı bildirilmişti.1994'te el-Halil'deki İbrahim Camisi'ni basmış ve 29 Filistinliyi katletmişti. Söz konusu pazar yeri de İbrahim Camisi'ndeki katliamdan bu yana kapalı tutuluyordu.
Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, İsrail'in Batı Şeria'nın El Halil kentinde duyurduğu yeni yerleşim projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Merdavi, projeye tepki göstererek şöyle konuştu:
"El Halil kent merkezinde duyurulan yeni yerleşim projesi, işgalcinin sabıkasına yazılan yeni bir Yahudileştirme suçudur. 63 yerleşim biriminin inşasını kapsayan bu proje, El Halil'in eski bölgesindeki Filistin varlığını bitirmeyi hedefleyen sistematik çabalar doğrultusunda ilan edilmiştir. Bu proje ayrıca, kentteki Harem-i İbrahim Camisi'ni ele geçirmeyi hedefliyor."
Projenin detayları neler?
Filistin'in El Halil Belediyesi, İsrail Planlama ve İnşaat Özel Komitesi’nin, uzun yıllardır Filistinlilere kapalı olan 12 bin 500 metrekarelik tarihi sebze pazarının bulunduğu ve Filistinlilerden gasbedilen alanda 63 dairelik iki konut inşa edilmesine yönelik planı onayladığını doğruladı.
İsrail'in onayladığı projenin, yeraltı otoparklı, iki adet altı katlı binanın yanı sıra, derslikler, kütüphane ve sinagog içeren üç katlı bir yapıyı da kapsadığı bildirilmişti.
1994'te el-Halil'deki İbrahim Camisi'ni basmış ve 29 Filistinliyi katletmişti. Söz konusu pazar yeri de İbrahim Camisi'ndeki katliamdan bu yana kapalı tutuluyordu.