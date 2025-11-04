https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/hamas-duyurulan-yeni-yerlesim-projesi-yeni-bir-yahudilestirme-sucudur-1100736470.html

Hamas: Duyurulan yeni yerleşim projesi yeni bir Yahudileştirme suçudur

Hamas: Duyurulan yeni yerleşim projesi yeni bir Yahudileştirme suçudur

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail’in El Halil kentinde duyurduğu yeni yerleşim projesini 'Filistin kimliğini yok etme ve sistematik Yahudileştirme suçu' olarak nitelendirerek... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T21:37+0300

2025-11-04T21:37+0300

2025-11-04T21:37+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

filistin

i̇srail

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/13/1060136650_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a10dd01b2919716efa242c1c73e79f63.jpg

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, İsrail'in Batı Şeria'nın El Halil kentinde duyurduğu yeni yerleşim projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Merdavi, projeye tepki göstererek şöyle konuştu: Projenin detayları neler?Filistin'in El Halil Belediyesi, İsrail Planlama ve İnşaat Özel Komitesi’nin, uzun yıllardır Filistinlilere kapalı olan 12 bin 500 metrekarelik tarihi sebze pazarının bulunduğu ve Filistinlilerden gasbedilen alanda 63 dairelik iki konut inşa edilmesine yönelik planı onayladığını doğruladı.İsrail'in onayladığı projenin, yeraltı otoparklı, iki adet altı katlı binanın yanı sıra, derslikler, kütüphane ve sinagog içeren üç katlı bir yapıyı da kapsadığı bildirilmişti.1994'te el-Halil'deki İbrahim Camisi'ni basmış ve 29 Filistinliyi katletmişti. Söz konusu pazar yeri de İbrahim Camisi'ndeki katliamdan bu yana kapalı tutuluyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/abd-basini-trump-yonetiminin-gazze-gorev-gucune-dair-taslak-planlarini-paylasti-1100717944.html

filistin

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, filistin, i̇srail, hamas