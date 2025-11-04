Türkiye
Gebze'de üç bina daha boşaltıldı: Kolonlarında çatlak oluştu
Gebze'de üç bina daha boşaltıldı: Kolonlarında çatlak oluştu
Gebze'de 29 Ekim'de çöken apartmanla ilgili araştırma devam ederken yine aynı ilçede 3 bina kolonlarında çatlaklar oluştuğu için boşaltıldı. 04.11.2025
2025-11-04T16:55+0300
2025-11-04T16:56+0300
türki̇ye
gebze
Gebze'de geçen hafta çöken 7 katlı binada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Binanın neden çöktüğü hala araştırılırken yine aynı ilçede bu kez de üç bina kolonlarında çatlak oluştuğu için boşaltıldı. 3 binada da çatlaklar tespit edildiGebze İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu dörder katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbarı yapıldı. Bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 3 binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.Binadan tahliye edilen 42 kişiden 26'sı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.Darıca'da da yaşandıDarıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta dün, kolonlarında çatlaklar oluşan 4 daireli 3 katlı apartman da tahliye edilmişti.
türki̇ye
gebze
gebze
gebze

Gebze'de üç bina daha boşaltıldı: Kolonlarında çatlak oluştu

16:55 04.11.2025 (güncellendi: 16:56 04.11.2025)
Gebze'de 29 Ekim'de çöken apartmanla ilgili araştırma devam ederken yine aynı ilçede 3 bina kolonlarında çatlaklar oluştuğu için boşaltıldı.
Gebze'de geçen hafta çöken 7 katlı binada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Binanın neden çöktüğü hala araştırılırken yine aynı ilçede bu kez de üç bina kolonlarında çatlak oluştuğu için boşaltıldı.

3 binada da çatlaklar tespit edildi

Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu dörder katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbarı yapıldı. Bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 3 binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.
Binadan tahliye edilen 42 kişiden 26'sı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.
Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.

Darıca'da da yaşandı

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta dün, kolonlarında çatlaklar oluşan 4 daireli 3 katlı apartman da tahliye edilmişti.
