https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/besiktastaki-gece-kulubu-yangininda-ihmaller-zinciri-is-guvenligi-uzmani-hala-bilinmiyor-1100718821.html
Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında ihmaller zinciri: İş güvenliği uzmanı hâlâ bilinmiyor
Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında ihmaller zinciri: İş güvenliği uzmanı hâlâ bilinmiyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu avukat Orhan Erol Müezzinoğlu oldu. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T12:05+0300
2025-11-04T12:05+0300
2025-11-04T12:07+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
beşiktaş
güçlü özgan
yangın
gece kulübü
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan gece kulübünde Nisan 2024'te 29 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına dair dava görüldü.Mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 22 Aralık'a ertelendi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’a konuşan dava avukatlarından Orhan Erol Müezzinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Göz göre göre gelen cinayet'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, beşiktaş, güçlü özgan, yangın, gece kulübü, mahkeme
radyo sputnik, radyo, radyo, beşiktaş, güçlü özgan, yangın, gece kulübü, mahkeme
Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında ihmaller zinciri: İş güvenliği uzmanı hâlâ bilinmiyor
12:05 04.11.2025 (güncellendi: 12:07 04.11.2025)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu avukat Orhan Erol Müezzinoğlu oldu.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan gece kulübünde Nisan 2024'te 29 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına dair dava görüldü.
Mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 22 Aralık'a ertelendi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’a konuşan dava avukatlarından Orhan Erol Müezzinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Dosyanın Silivri yerine Çağlayan’da görülmesine dair taleplerimiz vardı. Dün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Sanık yakınları çok fazlaydı ve mağdur ailelerden gelenlerin bir çoğu duruşma salonuna giremedi. Çok uzun sürdü ve insanlar biraz rahatsız oldu. Sanık şirket çalışanlarıyla mağdur ailelerin dip dibe olması ortamı biraz gerdi. Umarım bir sonraki celsede daha iyi tedbirler alınır.”
'Göz göre göre gelen cinayet'
“Bilirkişi heyeti tamamen mühendislerden oturuyor. Fakat bu heyet özellikle Beşiktaş Belediyesi kamu görevlileri yönünden kusur incelemesi yapmayan bir heyet. İş güvenliği uzmanının da olmadığı bir heyet. Haliyle raporda kusur oranları belirlenirken neye dikkat edildiği bilinmiyor. Tatmin etmekten çok uzak bir rapor. Kök raporda kusurlu görülen bazı sanıklar ne hikmetse bu raporda kusursuz görünüyor. Uzman bilirkişilerin görevlendirilmesi gerekiyordu. Ancak mahkeme bu raporu bekledi. Bu dosyada hala yangın olduğu döneme ait iş güvenliği uzmanı kim bilmiyoruz. Bu hizmeti hangi şirketten aldılar ve bu şirketin yetkilileri neden yargılanmıyor bilinmiyor. Bunlar soruşturmanın en başında tespit edilmesi gereken şeylerdi. Burada korkunç ihmaller zinciri var. Göz göre göre gelen bir cinayet var.”