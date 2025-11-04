Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında ihmaller zinciri: İş güvenliği uzmanı hâlâ bilinmiyor

“Bilirkişi heyeti tamamen mühendislerden oturuyor. Fakat bu heyet özellikle Beşiktaş Belediyesi kamu görevlileri yönünden kusur incelemesi yapmayan bir heyet. İş güvenliği uzmanının da olmadığı bir heyet. Haliyle raporda kusur oranları belirlenirken neye dikkat edildiği bilinmiyor. Tatmin etmekten çok uzak bir rapor. Kök raporda kusurlu görülen bazı sanıklar ne hikmetse bu raporda kusursuz görünüyor. Uzman bilirkişilerin görevlendirilmesi gerekiyordu. Ancak mahkeme bu raporu bekledi. Bu dosyada hala yangın olduğu döneme ait iş güvenliği uzmanı kim bilmiyoruz. Bu hizmeti hangi şirketten aldılar ve bu şirketin yetkilileri neden yargılanmıyor bilinmiyor. Bunlar soruşturmanın en başında tespit edilmesi gereken şeylerdi. Burada korkunç ihmaller zinciri var. Göz göre göre gelen bir cinayet var.”