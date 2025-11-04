https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ankaralilar-dikkat-ankaray-seferleri-durduruldu-1100734211.html
Ankaralılar dikkat: ANKARAY seferleri durduruldu
ANKARAY hattında sefer yapan bir tren arızalandı. Trendeki arıza giderilemeyince seferler geçici olarak durduruldu. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Ankara'da ANKARAY hattında sefer yapan bir tren arızalandı. Trendeki arızi giderilemeyince seferler geçici olarak iptal edildi. Yolcuların ulaşımı EGO otobüsleri ile sağlanıyor. ANKARAY hattında sefer yapan bir trenin Kızılay İstasyonu'nda teknik arıza yapması üzerine yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi. Edinilen bilgiye göre, trende yaşanan arıza nedeniyle ANKARAY'da seferler bir süre aksadı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından arıza giderilemeyince ANKARAY seferleri geçici olarak durduruldu.Bilet gişelerinde de teknik sorun yaşandığı, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ulaşımın EGO otobüsleriyle sağlandığı öğrenildi. Yetkililer, arızanın giderilmesi ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
ankaray, ego, tren, arıza
18:13 04.11.2025 (güncellendi: 18:18 04.11.2025)
