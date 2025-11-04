https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ankaralilar-dikkat-ankaray-seferleri-durduruldu-1100734211.html

Ankaralılar dikkat: ANKARAY seferleri durduruldu

Ankaralılar dikkat: ANKARAY seferleri durduruldu

Sputnik Türkiye

ANKARAY hattında sefer yapan bir tren arızalandı. Trendeki arıza giderilemeyince seferler geçici olarak durduruldu. 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T18:13+0300

2025-11-04T18:13+0300

2025-11-04T18:18+0300

türki̇ye

ankaray

ego

tren

arıza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100734389_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3499648f7867723290f01298af7adb14.jpg

Ankara'da ANKARAY hattında sefer yapan bir tren arızalandı. Trendeki arızi giderilemeyince seferler geçici olarak iptal edildi. Yolcuların ulaşımı EGO otobüsleri ile sağlanıyor. ANKARAY hattında sefer yapan bir trenin Kızılay İstasyonu'nda teknik arıza yapması üzerine yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi. Edinilen bilgiye göre, trende yaşanan arıza nedeniyle ANKARAY'da seferler bir süre aksadı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından arıza giderilemeyince ANKARAY seferleri geçici olarak durduruldu.Bilet gişelerinde de teknik sorun yaşandığı, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ulaşımın EGO otobüsleriyle sağlandığı öğrenildi. Yetkililer, arızanın giderilmesi ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankaray, ego, tren, arıza