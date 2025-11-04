https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/adalet-bakanligi-sinavlari-basvurulari-basladi-basvurular-ne-zaman-bitecek-aranan-sartlar-neler-1100726328.html

Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı: Başvurular ne zaman bitecek? Aranan şartlar neler?

Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı: Başvurular ne zaman bitecek? Aranan şartlar neler?

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları başladı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T15:01+0300

2025-11-04T15:01+0300

2025-11-04T15:01+0300

türki̇ye

adalet bakanlığı

ösym

avukat

sınav

ösym 2025 adalet bakanlığı sınavları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097977996_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_85a88ef89560d060716f9db47afbc528.jpg

ÖSYM 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları başladı. Başvurular nereye yapılacak? Sınavlar ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman yapılacak?ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat), 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı), 20-21 Aralık'ta 4 oturumda uygulanacak.Adalet Bakanlığı sınav başvuruları nereye yapılacak?Sınava başvurular, 11 Kasım'a kadar elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.Başvuru yapacak adayların, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi için 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/dikey-gecis-sinavi-ek-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1100273487.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanlığı, ösym, avukat, sınav, ösym 2025 adalet bakanlığı sınavları