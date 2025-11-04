https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/2019dan-bu-yana-en-yakin-super-ay-geliyor-buyuleyici-bir-solen-olacak-kunduz-dolunayi-bu-yilin-en-1100719025.html

2019'dan bu yana en yakın Süper Ay geliyor, büyüleyici bir şölen olacak: 'Kunduz Dolunayı' bu yılın 'en parlak' olayı

2019'dan bu yana en yakın Süper Ay geliyor, büyüleyici bir şölen olacak: 'Kunduz Dolunayı' bu yılın 'en parlak' olayı

5 Kasım 2025 gecesi gökyüzü büyüleyici bir manzaraya hazırlanıyor. 2019’dan bu yana Dünya’ya en yakın Süper Ay olan “Kunduz Dolunayı” gözlem saati, etkileri ve Türkiye’den nasıl izleneceği…

Bu hafta gökyüzü, son yılların en etkileyici manzaralarından birine hazırlanıyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba gecesi, “Kunduz Dolunayı” (Beaver Moon) aynı zamanda bir Süper Ay olarak parlayacak. Ay, Dünya’ya 356.980 kilometreye kadar yaklaşarak 2019’dan bu yana görülen en yakın dolunay haline gelecek.Bu olay sırasında Ay, gökyüzünde yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek. Fotoğrafçılar, astronomi meraklıları ve geceyi seven herkes için kaçırılmayacak bir gökyüzü ziyafeti olacak.Ne zaman ve nerede görülecek?Dolunay, Türkiye saatiyle 16.20’de tam fazına ulaşacak. Güneş battıktan hemen sonra gökyüzüne bakanlar, devasa bir Ay’ın ufukta belirdiğine tanık olacak. Türkiye’nin her bölgesinden çıplak gözle gözlemlenebilecek olan Süper Ay, açık hava koşullarında göz kamaştırıcı bir şekilde parlayacak.Gelgitler ve “Süper Gelgit” EtkisiAy’ın bu kadar yaklaşması yalnızca gökyüzünü değil, denizleri de etkileyecek. Astronomlara göre bu dönemde gelgitler biraz daha yüksek olacak. Bu olaya “perigee gelgiti” ya da halk arasındaki adıyla “süper gelgit” deniyor. Ancak uzmanlar, Ay’ın insan üzerindeki çekim etkisinin bir ataşın ağırlığının dokuzda biri kadar olduğunu ve hissedilemeyeceğini belirtiyor.“Süper Ay” terimi nereden geliyor?“Süper Ay” ifadesi aslında bir astronom tarafından değil, 1979’da astrolog Richard Nolle tarafından ortaya atıldı. Zamanla medya ve internet sayesinde popüler hale geldi ve artık bilim insanlarının kullandığı “perigee dolunayı” teriminin önüne geçti.Gökyüzü tutkunları i̇çin kaçırılmayacak fırsatBu olağanüstü doğa olayı sırasında Ay, gökyüzünde adeta ikinci bir güneş gibi parlayacak. Özellikle şehir ışıklarından uzak alanlarda, Süper Ay’ın tüm ihtişamıyla izlenebileceği söyleniyor. Gökyüzü fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için bu gece 2019’dan beri gelen en büyük fırsat olacak.

