İsrail'in Guantanamosu: Sde Teiman Askeri Üssü

İsrail ordusundaki eski başsavcı Tomer-Yerushalmi, bu görüntüleri sahte raporlarla kapatılan olayların ortaya çıkması için basına sızdırdı. Ancak görüntüleri yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu durum, İsrail hükümetinin skandalı soruşturmak yerine örtbas etmeye çalıştığını gösteriyor. Bu askerler kar maskeleriyle kameraların karşısına geçip ‘biz adaletimiz için savaşıyoruz’ diyerek destek istedi. Hükümetten tepki yerine sahiplenme geldi. Netanyahu ise ‘ordumuzun itibarı yerle bir oldu’ diyerek konunun açığa çıkmasından rahatsızlık duydu. İsrail basını bile şu anda Sde Teiman Üssü’nde yaşananları tartışıyor. Bu bir cezaevi değil, bir işkencehane. 36 Filistinli burada öldürüldü. Savaş suçu işlendiğini gösteren kanıtlar ortada.