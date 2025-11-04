https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/-israilin-guantanamosu-sde-teiman-askeri-ussu-1100723394.html
İsrail'in Guantanamosu: Sde Teiman Askeri Üssü
İsrail'in Guantanamosu: Sde Teiman Askeri Üssü
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında İsrail’in güneyindeki Negev Çölü’nde yer alan Sde Teiman Askeri Üssünde yaşanan insan... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz ettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayınlandı. 1949 yılında Yemenli Yahudilerin yerleştirildiği bu bölgenin, 2008–2014 yıllarında Gazze operasyonları sırasında toplama kampına dönüştürüldüğünü aktaran Fethi Yılmaz, şunları söyledi:İsrail’deki sivil toplum örgütlerinin raporlarına da değinen Yılmaz, İsrail Sivil Haklar Derneği’nin (ACRI) hazırladığı raporda, tutukluların gözleri bağlı şekilde günlerce tutulduğu, kelepçelerin uzuv kaybına yol açtığı ve tıbbi yardıma erişimin engellendiğinin belirtildiğini ifade etti. Yılmaz, sözlerini şöyle devam ettirdi:
İsrail'in Guantanamosu: Sde Teiman Askeri Üssü
13:39 04.11.2025 (güncellendi: 14:03 04.11.2025)
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında İsrail’in güneyindeki Negev Çölü’nde yer alan Sde Teiman Askeri Üssünde yaşanan insan hakları ihlallerini anlattı.
İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz ettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayınlandı.
1949 yılında Yemenli Yahudilerin yerleştirildiği bu bölgenin, 2008–2014 yıllarında Gazze operasyonları sırasında toplama kampına dönüştürüldüğünü aktaran Fethi Yılmaz, şunları söyledi:
7 Ekim’den bu yana burada en az 36 Filistinli hayatını kaybetti. Esirler aç bırakılıyor, tıbbi ve hijyenik ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor, anestezi uygulanmadan cerrahi işlemler yapılıyor. Bu, tam anlamıyla bir işkence merkezi.
İsrail’deki sivil toplum örgütlerinin raporlarına da değinen Yılmaz, İsrail Sivil Haklar Derneği’nin (ACRI) hazırladığı raporda, tutukluların gözleri bağlı şekilde günlerce tutulduğu, kelepçelerin uzuv kaybına yol açtığı ve tıbbi yardıma erişimin engellendiğinin belirtildiğini ifade etti.
Yılmaz, sözlerini şöyle devam ettirdi:
İsrail ordusundaki eski başsavcı Tomer-Yerushalmi, bu görüntüleri sahte raporlarla kapatılan olayların ortaya çıkması için basına sızdırdı. Ancak görüntüleri yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu durum, İsrail hükümetinin skandalı soruşturmak yerine örtbas etmeye çalıştığını gösteriyor. Bu askerler kar maskeleriyle kameraların karşısına geçip ‘biz adaletimiz için savaşıyoruz’ diyerek destek istedi. Hükümetten tepki yerine sahiplenme geldi. Netanyahu ise ‘ordumuzun itibarı yerle bir oldu’ diyerek konunun açığa çıkmasından rahatsızlık duydu. İsrail basını bile şu anda Sde Teiman Üssü’nde yaşananları tartışıyor. Bu bir cezaevi değil, bir işkencehane. 36 Filistinli burada öldürüldü. Savaş suçu işlendiğini gösteren kanıtlar ortada.