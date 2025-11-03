https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/ugur-emekten-ikinci-cumhuriyetcilere-sert-sozler-zalim-bunlar-1100706306.html
Uğur Emek'ten ikinci cumhuriyetçilere sert sözler: Zalim bunlar
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında yaşamını yitiren 18 yaşındaki Onur Aladağ'ın ağabeyi Doğukan Aladağ ve
Doğukan Aladağ, Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan Masquearede isimli gece kulübünde yapılan tadilatta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ardından başlatılan mahkemedeki 11. duruşmada yaşananları anlattı. Uğur Emek de Karar Gazetesi'nden çıkarılma sürecini aktardı.Doğukan Aladağ, şunları söyledi:Uğur Emek ise şöyle konuştu:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında yaşamını yitiren 18 yaşındaki Onur Aladağ’ın ağabeyi Doğukan Aladağ ve Eski Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı Uğur Emek oldu.
Doğukan Aladağ, Beşiktaş Gayrettepe’de bulunan Masquearede isimli gece kulübünde yapılan tadilatta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ardından başlatılan mahkemedeki 11. duruşmada yaşananları anlattı. Uğur Emek de Karar Gazetesi’nden çıkarılma sürecini aktardı.
Doğukan Aladağ, şunları söyledi:
Neden daha fazla gündem olmuyor? Bir kişi bile olsa sesi yüksek çıkmalı orada 29 can var. Bizim endişemiz belediye mi diğerleri mi bilmiyorum ama adalet diye haykırıyoruz ama böyle şeyler de olunca güvenimiz sarsılıyor. 11. celsede işin kamu tarafının yeni soruşturulması aley edici, can sıkıcı, bizi bu durum üzüyor. Zaten kayıplarımız var.
Uğur Emek ise şöyle konuştu:
2021 Nisan’ında Karar Gazetesi’nden teklif aldım. ‘Sizin mahalle sizi çok okudu, gel bu mahallede de yaz’ dediler. Serbesiyet platformunda da yazıyorlar ve benim inandığım değerlere sabah akşam hakaret ediyorlar. ‘Laiklerin bu ülkeyi yönetmeye hakkı yok’ diyorlar. Birkaç gün sonra beni aradılar, ‘yönetim üzerinde baskı var, yazılarına bir dönem ara ver’ dediler. Bu da bana onur kırıcı geldi. Benim laiklikten vazgeçmeye niyetim yok. Bunlar demokrat falan değil, zalimler. Zamanında biz bunlara hesap sormadığımız için bunlar bize hesap soruyor.