Uğur Emek'ten ikinci cumhuriyetçilere sert sözler: Zalim bunlar

2021 Nisan’ında Karar Gazetesi’nden teklif aldım. ‘Sizin mahalle sizi çok okudu, gel bu mahallede de yaz’ dediler. Serbesiyet platformunda da yazıyorlar ve benim inandığım değerlere sabah akşam hakaret ediyorlar. ‘Laiklerin bu ülkeyi yönetmeye hakkı yok’ diyorlar. Birkaç gün sonra beni aradılar, ‘yönetim üzerinde baskı var, yazılarına bir dönem ara ver’ dediler. Bu da bana onur kırıcı geldi. Benim laiklikten vazgeçmeye niyetim yok. Bunlar demokrat falan değil, zalimler. Zamanında biz bunlara hesap sormadığımız için bunlar bize hesap soruyor.