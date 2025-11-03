https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/trafik-tartismasinda-sosyal-medya-fenomeni-isme-silahli-saldiri-1100700573.html

Trafik tartışmasında sosyal medya fenomeni isme silahlı saldırı

Trafik tartışmasında sosyal medya fenomeni isme silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında, sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman silahla yaralandı. Ataman'ın durumu ağır. 03.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-03T14:07+0300

2025-11-03T14:07+0300

2025-11-03T14:07+0300

türki̇ye

silahlı saldırı

sosyal medya fenomeni

sosyal medya fenomeni recep burhan ataman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100700287_0:36:1184:702_1920x0_80_0_0_54a2642f5934894fb06c7d5ea31759ff.png

Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman ve iki kız arkadaşının bulunduğu araçla başka bir araç arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü, diğer aracın içinde bulunan bir kişi silahla ateş ederek Ataman'ı yaraladı. Durumu ağır olan Ataman hastanede tedavi altına alınırken, üç saldırgan yakalandı. Yol tartışması kavgaya döndü1 Kasım'da meydana gelen olayda Ataman, iki kız arkadaşının içinde olduğu aracıyla ilerlediği sırada, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona ererken, yaklaşık 5 dakika sonra Recep Burhan Ataman aracıyla, tartıştığı kişilerin bulunduğu aracın önünü kesti.Yaşanan kavgada önü kesilen araçtaki 3 kişiden biri, Recep Burhan Ataman'a silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Recep Burhan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen 3 şüpheliyi, Şirintepe Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Olayda silahı kullandığı tespit edilen şüpheli M.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/oluler-cetesine-buyuk-darbe-aralarinda-tapu-memuru-emlakci-ve-muteahhit-de-var-1100694621.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

silahlı saldırı, sosyal medya fenomeni, sosyal medya fenomeni recep burhan ataman