Trafik tartışmasında sosyal medya fenomeni isme silahlı saldırı
Trafik tartışmasında sosyal medya fenomeni isme silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında, sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman silahla yaralandı. Ataman'ın durumu ağır. 03.11.2025
Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman ve iki kız arkadaşının bulunduğu araçla başka bir araç arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü, diğer aracın içinde bulunan bir kişi silahla ateş ederek Ataman'ı yaraladı. Durumu ağır olan Ataman hastanede tedavi altına alınırken, üç saldırgan yakalandı. Yol tartışması kavgaya döndü1 Kasım'da meydana gelen olayda Ataman, iki kız arkadaşının içinde olduğu aracıyla ilerlediği sırada, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona ererken, yaklaşık 5 dakika sonra Recep Burhan Ataman aracıyla, tartıştığı kişilerin bulunduğu aracın önünü kesti.Yaşanan kavgada önü kesilen araçtaki 3 kişiden biri, Recep Burhan Ataman'a silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Recep Burhan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen 3 şüpheliyi, Şirintepe Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Olayda silahı kullandığı tespit edilen şüpheli M.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
