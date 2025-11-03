Türkiye
Halkların doğayla ilişkisi ölçüldü: Listede Türkiye de yer aldı
Uluslararası bir araştırma, Nepal halkının, doğayla en fazla bağlantı kuran toplum olduğunu ortaya koydu. Türkiye 22'nci sırada yer aldı.
Araştırmada sosyal ve ekonomik koşulların yanı sıra maneviyat ve kültürel değerlerin insanların doğa ile ilişkisini nasıl şekillendirdiğine odaklanıldı. 61 ülkeden 56 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada, insanların "doğayla bağlantı hissi" ölçüldü ve ülkeler arası farklılıklar inceledi.Sosyoekonomik koşullar, biyolojik çeşitlilik, maneviyat ve teknolojiye yönelik tutumların, insanların doğayla kurduğu bağ ile yakından ilişkili olduğu belirlendi.Yüksek şehirleşme oranı, iş yapma kolaylığı ve teknolojik yoğunluk gibi faktörlerin ise bu bağı zayıflattığı tespit edildi.Araştırmaya göre, ülke olarak doğayla en sıkı bağ kuranlar Nepalliler oldu:Listenin son altı sırasında, Hollanda, Kanada, Almanya, İsrail, Japonya ve İspanya yer aldı.Türkiye 22'nci sırada yer alırken, İngiltere 55. sıraya yerleşti.Araştırmacılar, eğitim, sağlık ve sanat da dahil hayatın her alanında insanların doğayla duyusal, ruhsal ve duygusal etkileşimini artıracak daha iyi politikalar uygulamanın, ülkeler için fayda sağlayabileceği sonucuna vardı.
Uluslararası bir araştırma, Nepal halkının, doğayla en fazla bağlantı kuran toplum olduğunu ortaya koydu. Türkiye 22'nci sırada yer aldı.
Araştırmada sosyal ve ekonomik koşulların yanı sıra maneviyat ve kültürel değerlerin insanların doğa ile ilişkisini nasıl şekillendirdiğine odaklanıldı. 61 ülkeden 56 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada, insanların "doğayla bağlantı hissi" ölçüldü ve ülkeler arası farklılıklar inceledi.
Sosyoekonomik koşullar, biyolojik çeşitlilik, maneviyat ve teknolojiye yönelik tutumların, insanların doğayla kurduğu bağ ile yakından ilişkili olduğu belirlendi.
Yüksek şehirleşme oranı, iş yapma kolaylığı ve teknolojik yoğunluk gibi faktörlerin ise bu bağı zayıflattığı tespit edildi.
Araştırmaya göre, ülke olarak doğayla en sıkı bağ kuranlar Nepalliler oldu:
1.
Nepal
2.
İran
3.
Güney Afrika
4.
Bangladeş
5.
Nijerya
Listenin son altı sırasında, Hollanda, Kanada, Almanya, İsrail, Japonya ve İspanya yer aldı.
Türkiye 22'nci sırada yer alırken, İngiltere 55. sıraya yerleşti.
Araştırmacılar, eğitim, sağlık ve sanat da dahil hayatın her alanında insanların doğayla duyusal, ruhsal ve duygusal etkileşimini artıracak daha iyi politikalar uygulamanın, ülkeler için fayda sağlayabileceği sonucuna vardı.
