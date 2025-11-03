https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/halklarin-dogayla-iliskisi-olculdu-listede-turkiye-de-yer-aldi-1100692282.html

Halkların doğayla ilişkisi ölçüldü: Listede Türkiye de yer aldı

Halkların doğayla ilişkisi ölçüldü: Listede Türkiye de yer aldı

Sputnik Türkiye

Uluslararası bir araştırma, Nepal halkının, doğayla en fazla bağlantı kuran toplum olduğunu ortaya koydu. Türkiye 22'nci sırada yer aldı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-03T09:23+0300

2025-11-03T09:23+0300

2025-11-03T09:23+0300

yaşam

nepal

i̇ran

türkiye

doğa

doğa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095324943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40afef40316c19d38938050cb78b6bb5.jpg

Araştırmada sosyal ve ekonomik koşulların yanı sıra maneviyat ve kültürel değerlerin insanların doğa ile ilişkisini nasıl şekillendirdiğine odaklanıldı. 61 ülkeden 56 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada, insanların "doğayla bağlantı hissi" ölçüldü ve ülkeler arası farklılıklar inceledi.Sosyoekonomik koşullar, biyolojik çeşitlilik, maneviyat ve teknolojiye yönelik tutumların, insanların doğayla kurduğu bağ ile yakından ilişkili olduğu belirlendi.Yüksek şehirleşme oranı, iş yapma kolaylığı ve teknolojik yoğunluk gibi faktörlerin ise bu bağı zayıflattığı tespit edildi.Araştırmaya göre, ülke olarak doğayla en sıkı bağ kuranlar Nepalliler oldu:Listenin son altı sırasında, Hollanda, Kanada, Almanya, İsrail, Japonya ve İspanya yer aldı.Türkiye 22'nci sırada yer alırken, İngiltere 55. sıraya yerleşti.Araştırmacılar, eğitim, sağlık ve sanat da dahil hayatın her alanında insanların doğayla duyusal, ruhsal ve duygusal etkileşimini artıracak daha iyi politikalar uygulamanın, ülkeler için fayda sağlayabileceği sonucuna vardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/dunyanin-en-guzel-yuruyus-rotasi-listesinde-turkiye-ilk-siraya-yerlesti-1100674040.html

nepal

i̇ran

doğa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nepal, i̇ran, türkiye, doğa, doğa