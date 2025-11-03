https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/dijital-pazarlarda-rekabet-kurallari-1100705440.html
Dijital pazarlarda rekabet kuralları
Dijital pazarlarda rekabet kuralları
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
Köksal, dijital pazarlarda rekabet kurallarını şöyle anlattı:
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Köksal oldu.
Köksal, dijital pazarlarda rekabet kurallarını şöyle anlattı:
"Rekabet kuralları yetmediğinde bir takım yeni kurallar ekleniyor. 1990'larla birlikte dijitalleşme hayatımızda yer kaplamaya başladı. Teknoloji çok hızlı gelişen bir yaratıcı yıkım süreci. Yapay zekayla rekabet dengesi sağlanabilir. Büyük devlerle çarpıştıklarını görüyorsunuz. Ama bu yaratıcı yıkım her yıl değil beş on yılda bir dalgalar halinde oluyor. Bazen çeşitli konularda aksaklıklar çıkıyor, regülasyonlar da o zaman ortaya çıkıyor. Amerika'da Biden dönemine kadar çok büyük bir ilgi yoktu, Biden dönemiyle başladı. Türkiye'de de alt yapı aşağı yukarı hazır gibi."