Dijital pazarlarda rekabet kuralları

“Rekabet kuralları yetmediğinde bir takım yeni kurallar ekleniyor. 1990’larla birlikte dijitalleşme hayatımızda yer kaplamaya başladı. Teknoloji çok hızlı gelişen bir yaratıcı yıkım süreci. Yapay zekayla rekabet dengesi sağlanabilir. Büyük devlerle çarpıştıklarını görüyorsunuz. Ama bu yaratıcı yıkım her yıl değil beş on yılda bir dalgalar halinde oluyor. Bazen çeşitli konularda aksaklıklar çıkıyor, regülasyonlar da o zaman ortaya çıkıyor. Amerika’da Biden dönemine kadar çok büyük bir ilgi yoktu, Biden dönemiyle başladı. Türkiye’de de alt yapı aşağı yukarı hazır gibi.”