Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacaklarını açıkladı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı açılış törenine katılıyor. Erdoğan konuşmasında Kuzey Kıbrıs'a dair kritik mesajlar verdi ve Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.Erdoğan'dan İsrail eleştirisiSuriye destek programı'Sudan halkının yanındayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
11:35 03.11.2025 (güncellendi: 11:52 03.11.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı açılış törenine katılıyor. Erdoğan konuşmasında Kuzey Kıbrıs'a dair kritik mesajlar verdi ve Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.
Kıbrıs halkı İslam dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Acımasız bir izolasyona tabii tutuldular. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz kendi vatanlarında onurluca yaşamaktan vazgeçmediler. Bölgemizde kurgulanan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da menüye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. Teşkilatımızın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını artırmasını çok önemli görüyorum. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.
Erdoğan'dan İsrail eleştirisi
Hamas'ın anlaşmaya riayet noktasında oldukça kararlı olduğu görünüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz görüyoruz. (İsrail) Ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden, Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Ne Batı Şeria'nın ilhakına, ne Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz
İSEDAK çatısı altında bugün Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz.
'Sudan halkının yanındayız'
Son günlerde Faşir'de sivil halka yönelik katliamları, göğsünde taş değil kalp taşıyan hiç kimse kabul edemez, buna sessiz kalamayız. Sudan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını korumalıyız. Sudan halkının yanında olmamız ehemmiyet arz ediyor.