cumhurbaşkanı erdoğan: kıbrıs türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Hamas'ın anlaşmaya riayet noktasında oldukça kararlı olduğu görünüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz görüyoruz. (İsrail) Ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden, Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Ne Batı Şeria'nın ilhakına, ne Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz