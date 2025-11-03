‘Çin, ABD’ye karşı ticaret savaşını kazandı’

“Donald Trump, peki Çin'i nasıl görüyordu? Onun da önemli bir cümlesi vardı. O da kameralara döndü toplantı öncesinde. Dedi ki ‘Biraz sonra G2 toplantısı başlayacak.’ Çünkü G2 tanımlaması Donald Trump'ın icadı falan değil. Aslında G2 dediğimiz zaman hemen akla dünyanın iki büyük ekonomisi geliyor haklı olarak. Bir zamanlar biz neyi konuşuyorduk işte G8 diyorduk. Bu Ukrayna krizi sonrasında Rusya oradan dışlandı ve G7 biçimine indirdiler. Uluslararası ilişkilerin geleceğini eskiden tahayyül etmek isteyenler tahmin için hemen açıp G7 toplantılarına bakardı. Şimdi gerçi unuttuk, BRICS toplantılarına daha fazla dikkat kestirdik. O da dünyanın nereye gittiğini bize gösteriyor ama Donald Trump'ın G2 demesi aynı zamanda şuydu. Dünyanın iki büyük ekonomisi ama aynı zamanda uluslararası dengenin yönetim kurulu. Çünkü Brezinski'nin 2009'da yazdığı bir makale vardı. Malum 2008 krizinin hemen ardından Financial Times'e yazdığı makalede bu G2 kavramını kullanmıştı. Özetle diyordu ki bu iki ülke dünyadaki meseleleri çözebilecek tek kapasiteye sahip iki aktördür. Dolayısıyla karmaşık karar alma süreçlerine gerek yok. Bu iki ülke bir araya gelsin ve meseleleri halletsin şeklinde bir bakış açısı vardı. Şuna dikkat çekmek isterim. 2008-2009 yıllarında tamam Çin 2008 krizinin atlatılmasına büyük yardımda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu takdir gördü ama Çin o zamanlar şimdiki gibi ABD'nin gözüne batan ulusal strateji belgelerine hasıl olarak giren bir devlet değildi. O zamanlar daha iyimser bir bakış açısı vardı. Fakat zaman ilerledikçe ve Çin'in pozuları biraz daha böyle göze görünür biçimde şişkinleşince o zamandan sonra artık işbirliği değil, rekabet edilecek bir aktör olarak anılmaya başladı. Yine o yıllarda ilginç bir kavram vardı. Nia Ferguson, o da ünlü bir tarihçi, o da diyordu ki, Çin Amerika diyelim biz aslında, ya da China America, ikisini birleştirelim İngilizce olarak. Neden? Bunlar birbirini bütünleyen iki ülke aslında. Nasıl olur? Çin üretir, Amerika Birleşik Devletleri alır. Çinliler kazandıkları parayla geri dönen Amerikan hissesi alır. Amerika'nın hazine hisselerini alırlar ve böylece yine o para bize gelir falan gibi bir teori vardı. O da 2000'lerin başlarındaki teorilerden bir tanesiydi. Şimdi Donald Trump bunu gündeme getirdi. Belki bir kompliman olarak, belki de bütün dünyayı birlikte yönetebiliriz mesajı vermek için bunu söyledi ama tabii gerçeğe baktığımız zaman hala Amerika Birleşik Devletleri değil, Çin ile birlikte dünyayı yönetmek hegemonisini gerilettiği için en ufak bir taviz vermek istemeyecektir. Çin, bunu kendisi mücadele ederek kazanmak zorunda. Ama Çinliler de biraz önce sen de söyledin ya zaten 2009 yılında Çinliler bu teklifi reddetmişti. Demişlerdi ki hayır G2 olmayacak. Biz geniş katılımlı bir uluslararası toplumu hayal ediyoruz. Şimdi Şi Çinping zaten bir inisiyatif duyurdu, küresel yöneticinin inisiyatifi. Evet, çok daha büyük, çok daha geniş ölçüde çözümü tabana yaymayı öngören, kısaca özetlersek, çok taraflılığı teşvik eden bir sistem. Tabii ki bu G2 açıklamasına pek memnun olmayacaklardır ya da çok da fazla bunu gündeme getirmeyeceklerdi kendi işlerinde ama Trump'ın Çin'i nasıl algıladığı konusunda bize bir fikir verdi diye düşünüyorum."