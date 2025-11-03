CHP’li Yankı Bağcıoğlu: KAAN uçakları ve tedarik süreci önceliklendirilmeli

Bugün TBMM’de bütçe görüşmeleri var. İkinci görüşmede TBMM bütçesi görüşülüyor. Sunumu da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Bütçeyle ilgili soruları cevaplamak için de tüm gün komisyondaydı. Akşam saatlerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın kendisine yönelik sözleri üzerine bir gerilim yaşandı. Usta, ‘PKK’yı ne kadar çok seviyormuşsunuz’ tarzında bir söz söyledi. Bunun üzerine Kurtulmuş bu sözlere tepki gösterdi. Hakaret olarak kabul ettiğini ifade ederek komisyon toplantısını terk etti. Bu tepki üzerine komisyon çalışmalarına ara verdi. Aranın sonrasında Kurtulmuş yeniden komisyona dönerek soruları yanıtladı. İYİ Parti komisyona üye vermemişti. Bugün de ağır bir eleştiri gelince Kurtulmuş terk etti. Geçen hafta PKK, Türkiye’den çekildiğini ilan etti ve görüntüler yayınlandı. Terör örgütünün mağaralarının tespit edilmesi, silahlarının yerinin söylendiği belirtiliyor. Güvenlik güçlerinin o silahlara, kullanılan malzemelere el koyması, yeniden girmeyeceğine yönelik yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Daha sonra komisyonun bir adım atacağı söyleniyor. Silahlar tamamen bırakıldı, ellerinde silah kalmadı, kendilerini lağvetti, kampları bitti, faaliyetleri bitti raporu bekleniyor. Süreçte bundan sonra yapılacak olan, terör örgütünün tamamen feshedildiğine yönelik güvenlik güçlerinin raporlarının gelmesi ve bu raporlar doğrultusunda da ‘terör örgütü bitmiştir’ denilmesi gerekiyor ki yasal adımlar atılabilsin. Yasal adımlar atıldıktan üç gün sonra yeni bir eylem yapılırsa o zaman konu bambaşka bir yere gider. Örgütün sözüyle değil de hareketleriyle gösterdiğinin tespit edilmesi gerekiyor.