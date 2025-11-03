Türkiye
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: KAAN uçakları ve tedarik süreci önceliklendirilmeli
CHP’li Yankı Bağcıoğlu: KAAN uçakları ve tedarik süreci önceliklendirilmeli
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve Sputnik Türkiye Muhabiri Osman... 03.11.2025
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmak üzere yapılan savaş uçağı anlaşmasını yorumlarken Cerit ise TBMM’deki komisyon görüşmeleri hakkındaki son bilgileri aktardı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu şunları söyledi:Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, şu ifadeleri kullandı:
CHP’li Yankı Bağcıoğlu: KAAN uçakları ve tedarik süreci önceliklendirilmeli

11:09 03.11.2025
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmak üzere yapılan savaş uçağı anlaşmasını yorumlarken Cerit ise TBMM’deki komisyon görüşmeleri hakkındaki son bilgileri aktardı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu şunları söyledi:
İngiltere ayağı için sözleşme imzalandı. İngiltere Başbakanı da fabrikanın çalışmaya başlayacağını müjdeledi. İngiltere’de herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Uçaklar imal edildikçe 2030 tarihi ortaya çıktı, Türkiye’ye gelecektir. Katar ve Umman için de imzalanma oldu, gelecekler kısa sürede denildi ama sonra MSB kaynakları sözleşmenin henüz imzalanmadığını belirteler düzeltme yaptılar. Benim görüşmelerden ve çıkan haberlerden anladığım Katar ve Umman ile de uçak sözleşmesini çok kısa sürede imzalanacaktır. 2026 yılının ilk yarısında 24 uçağın geleceğini, Katar uçaklarının da radar ve mühimmat kabiliyeti açısından son teknoloji olduğu nihaidir. KAAN uçağı kesinlikle akamete uğramamalı. Biz geçmişte bu sorunu hep yaşadık. Herkes bir yorum yapıyor. Türk yurdunun havadan savunması Hava Kuvvetleri Komutanı’na verilmiş bir görevdir. Bu sorumluluğu alacak olan makamların karar vermesi lazım. Projeler önceliklendirilsin. Zaten kısıtlı kaynağımız var. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum da belli. Öncelendirme projeleri, insan kaynağı maddi kaynak harcansın. Şöyle bir eleştiri yapmak da hakkımız: Birçok projede de başımıza geldi. Eğer sağlıklı, milli güvenliğimize zarar getirmeyecek bilgiler vaktinde açıklansa, yanlış bilgilendirmenin önüne geçilebilir. KAAN uçağının ABD’den alınacağı motorla uçacağı yıllardır biliniyordu. Türk motorundaki gecikmeler duyurulsa Türk savunmasına güven daha fazla artar.
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, şu ifadeleri kullandı:
Bugün TBMM’de bütçe görüşmeleri var. İkinci görüşmede TBMM bütçesi görüşülüyor. Sunumu da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Bütçeyle ilgili soruları cevaplamak için de tüm gün komisyondaydı. Akşam saatlerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın kendisine yönelik sözleri üzerine bir gerilim yaşandı. Usta, ‘PKK’yı ne kadar çok seviyormuşsunuz’ tarzında bir söz söyledi. Bunun üzerine Kurtulmuş bu sözlere tepki gösterdi. Hakaret olarak kabul ettiğini ifade ederek komisyon toplantısını terk etti. Bu tepki üzerine komisyon çalışmalarına ara verdi. Aranın sonrasında Kurtulmuş yeniden komisyona dönerek soruları yanıtladı. İYİ Parti komisyona üye vermemişti. Bugün de ağır bir eleştiri gelince Kurtulmuş terk etti. Geçen hafta PKK, Türkiye’den çekildiğini ilan etti ve görüntüler yayınlandı. Terör örgütünün mağaralarının tespit edilmesi, silahlarının yerinin söylendiği belirtiliyor. Güvenlik güçlerinin o silahlara, kullanılan malzemelere el koyması, yeniden girmeyeceğine yönelik yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Daha sonra komisyonun bir adım atacağı söyleniyor. Silahlar tamamen bırakıldı, ellerinde silah kalmadı, kendilerini lağvetti, kampları bitti, faaliyetleri bitti raporu bekleniyor. Süreçte bundan sonra yapılacak olan, terör örgütünün tamamen feshedildiğine yönelik güvenlik güçlerinin raporlarının gelmesi ve bu raporlar doğrultusunda da ‘terör örgütü bitmiştir’ denilmesi gerekiyor ki yasal adımlar atılabilsin. Yasal adımlar atıldıktan üç gün sonra yeni bir eylem yapılırsa o zaman konu bambaşka bir yere gider. Örgütün sözüyle değil de hareketleriyle gösterdiğinin tespit edilmesi gerekiyor.
